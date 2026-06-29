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La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won (circa 650 miliardi di dollari) nello sviluppo di data center per l’intelligenza artificiale entro il 2035, nell’ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del Paese nelle tecnologie avanzate. Lo riferisce il quotidiano economico sudcoreano Maeil Business. Secondo il piano illustrato dal ministro della Scienza Bae Kyung-hoon, il governo punta a realizzare nuovi data center con una capacità aggiuntiva di 10 gigawatt entro il 2035, portando la capacità complessiva nazionale a 18,4 gigawatt. Il valore totale degli investimenti, come detto, supererà i 1.000 trilioni di won.

E’ prevista la realizzazione di un nuovo polo per la produzione di semiconduttori nel sud-ovest del Paese. Costo dell’opera: 800.000 miliardi di won (circa 518 miliardi di dollari), secondo il ministro dell’Industria Kim Jung-kwan citato dall’agenzia Yonhap. Il progetto, presentato durante un briefing sugli investimenti presieduto dal presidente Lee Jae Myung alla Cheong Wa Dae – la cosiddetta Blue House, ovvero la sede ufficiale dei presidenti della Repubblica – prevede la trasformazione delle regioni di Gwangju e Jeolla nel secondo grande distretto nazionale dei semiconduttori dopo quello dell’area di Seul. Il piano include la costruzione di 4 impianti per la produzione di chip di memoria.

Il presidente Lee Jae Myung ha sottolineato l’esigenza garantire al Paese una capacità di produzione di chip “schiacciante” e “competitività assoluta”, nell’era dell’Ia. L’iniziativa rientra nei “tre mega progetti” promossi dall’esecutivo per accelerare lo sviluppo dei semiconduttori, dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali, con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali del Paese. Lo scopo è mobilitare investimenti su larga scala da parte di Samsung Electronics, SK Hynix e altre aziende nei settori dei semiconduttori, dell’Ia fisica (Physical AI) e dei data center dedicati all’algoritmo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica e industriale del Paese.