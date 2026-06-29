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Il tragico bilancio delle vittime della strada continua a crescere. Una quindicenne è morta domenica sera a Torre Faro, frazione di Messina, investita da una moto. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte. Le condizioni della giovane sono apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne, rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale di Messina, che hanno eseguito i rilievi necessari per la ricostruzione dell’accaduto. Il 20enne è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici, il cui risultato è atteso nelle prossime ore.

All’alba di lunedì, invece, in provincia di Mantova, un 19enne ha perso la vita in uno scontro con un autoarticolato nella tangenziale di Guidizzolo, nel Comune di Cavriana. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda mentre il mezzo pesante era condotto da un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo della vettura. Il 19enne era però già provo di sensi. È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il camionista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Carlo Poma di Mantova. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica dello scontro.

Un altro giovane è morto in un incidente stradale nella notte nel Catanzarese. Il 20enne originario di Borgia viaggiava a bordo di una Lancia Y quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è andato a impattare violentemente contro un albero, terminando la propria corsa fuori carreggiata. Il ragazzo è morto sul colpo: i sanitari del 118 giunti sul posto ne hanno constatato il decesso. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Soverato, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo. Le operazioni di recupero della salma e di rimozione del mezzo sono state eseguite dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Saranno i Carabinieri a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.