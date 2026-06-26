Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 12:55

“Andorra o Montecarlo? Io verso le tasse in Spagna. Chi ha di più, deve pagare di più: è senso civico”: Marquez punge i suoi colleghi (e non solo)

di Redazione Sport
Il Principato è sede ambita da molti piloti (tra cui Martin e Vinales) per il suo favorevole regime fiscale. Da un Principato all'altro: quello di Monaco è invece scelto da piloti di Formula 1 e tennisti
“Andorra o Montecarlo? Io verso le tasse in Spagna. Chi ha di più, deve pagare di più: è senso civico”: Marquez punge i suoi colleghi (e non solo)
Icona dei commenti Commenti

“Ad Andorra ho avuto casa per quasi quattro anni, ma non ci ho mai abitato davvero e non ci ho mai pagato le tasse“. Marc Marquez punge più di qualche collega. Il pilota spagnolo – reduce da due vittorie consecutive tra Ungheria e Repubblica Ceca e fresco di rinnovo contrattuale con la Ducati – ha affrontato il discorso in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. A una domanda sul perché vivesse ancora a Madrid e avesse una casa a Cervera e non ad Andorra, Marquez ha risposto così: “Perché alla fine Cervera da Andorra è a un’ora di macchina, in pratica lassù ci tenevo solo gli sci. Stando da sempre in Spagna ho la metà di quello che potrei avere, ma mi sono sempre fatto delle domande. ‘Se avessi il doppio, mi cambierebbe la vita?’. La risposta era no”, ha dichiarato Marc Marquez.

“‘Se in banca avessi il doppio, cambierebbe il mio stile di vita?’. La risposta continuava a essere no. Credo che ci sia un senso di giustizia, un senso civico: chi ha di più deve pagare di più. Con dei limiti, eh…”, ha concluso Marquez sulla questione. Molti piloti spagnoli infatti – tra cui Jorge Martin e Maverick Vinales – scelgono di trasferire la propria residenza ad Andorra, meta molto ambita per il suo favorevole regime fiscale, la sicurezza e l’alta qualità della vita. Il Principato attrae infatti imprenditori, sportivi e professionisti grazie a un sistema di tassazione estremamente leggero rispetto ai Paesi europei confinanti.

Da un Principato all’altro. Perché se tantissimi piloti spagnoli scelgono quello di Andorra, diversi piloti di Formula 1 scelgono quello di Monaco, dove l’unico “di casa” è Charles Leclerc, monegasco di nascita. Kimi Antonelli ha invece scelto la Repubblica di San Marino, mentre Lewis Hamilton, la leggenda Fernando Alonso, George Russell e tanti altri hanno appunto la residenza nel Principato di Monaco, meta scelta anche da diversi tennisti a livello internazionale come per esempio Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini tra i tanti. Un tema sempre di grande attualità, su cui questa volta è intervenuto anche Marc Marquez, “tirando le orecchie” a diversi colleghi in MotoGp, soprattutto tra i suoi connazionali.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione