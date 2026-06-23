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Prima la vittoria in Ungheria, poi quella a Brno, infine il rinnovo in Ducati. Per Marc Marquez è un momento d’oro. Il pilota infatti rimarrà in Ducati anche nel 2027 e nel 2028, con l’ufficialità del rinnovo arrivata nella mattinata del 23 giugno. Dopo un periodo complicato a causa di alcuni problemi fisici (si è già ritirato in due gare e non ha partecipato a due consecutive), il pilota spagnolo ha ritrovato così un ottimo stato di forma – come dimostrano i due successi consecutivi – e adesso anche il rinnovo con la squadra di Borgo Panigale.

“Il rosso sarà ancora il suo colore: Ducati Corse annuncia il rinnovo dell’accordo con Marc Márquez per le stagioni 2027 e 2028, rafforzando un progetto tecnico e sportivo che continuerà a vedere il pilota spagnolo protagonista con il Ducati Lenovo Team nel Campionato del Mondo MotoGP”, si legge nella parte iniziale del comunicato diffuso da Ducati. Marquez è arrivato in Ducati all’inizio del 2024, per poi vincere con record su record nel 2025: 14 vittorie nelle gare Sprint e 11 trionfi nei GP – 10 dei quali ottenuti in doppietta, per 7 volte consecutive – che gli sono valsi la conquista del Titolo Piloti con 5 GP di anticipo e il record assoluto di punti per un pilota nel corso di una singola stagione MotoGP (545 punti).

“In questo 2026, un anno simbolico per Ducati, che celebra il Centenario dalla fondazione, Marc e il Ducati Lenovo Team hanno intrecciato ulteriormente il loro destino conquistando, nello stesso giorno, al GP d’Ungheria, il traguardo delle 100 vittorie“, si legge poi ancora nel comunicato. “Triplo 100: come gli anni della casa di Borgo Panigale, come i sigilli in carriera di Marc nelle diverse categorie del Motomondiale (74 in MotoGP, 16 in Moto2 e 10 in 125cc) e i successi del Team Factory Ducati in MotoGP dal 2003″.

“Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo”, ha dichiarato Marc Marquez dopo l’ufficialità dell’accordo. “Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo, hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo”, ha proseguito il pilota spagnolo.

Post rinnovo ha parlato anche Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding: “Il rinnovo con Marc per le stagioni 2027 e 2028 rappresenta la scelta più naturale dopo i risultati incredibili che abbiamo raggiunto insieme nella sua prima stagione in rosso. Ha portato all’interno di una squadra vincente una mentalità se possibile ancora più determinata e uno straordinario spirito competitivo”.