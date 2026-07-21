L’assenza dal Mondiale presenta il conto all’Italia: crollo nel Ranking FIFA – La nuova classifica

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L’assenza dal Mondiale presenta il conto all’Italia. Mentre le nazionali protagoniste negli Stati Uniti guadagnano punti e posizioni, gli Azzurri scivolano ancora dal 12esimo al 15esimo posto del ranking FIFA. Un arretramento di tre caselle che fotografa le conseguenze della terza mancata qualificazione consecutiva alla Coppa del Mondo. Il ranking non assegna trofei, ma può incidere sulla composizione delle fasce nei futuri sorteggi internazionali. Per gli Azzurri, il 15esimo posto rappresenta quindi un altro segnale della necessità di invertire rapidamente la rotta. Altrimenti, per la nuova Italia ci sarà sempre il rischio di scontrarsi con gironi difficili per quanto riguarda sia le qualificazioni agli Europei sia la corsa ai prossimi Mondiali.

In vetta c’è la Spagna, premiata dal trionfo nella finale contro l’Argentina. Il gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare ha consegnato alla Roja la seconda stella e anche il sorpasso sui campioni uscenti, ora secondi. Restano alle loro spalle le altre semifinaliste Francia e Inghilterra, rispettivamente terza e quarta. Il Brasile, nonostante un torneo inferiore alle aspettative, sale al quinto posto. Avanza anche il Marocco, sesto e davanti al Portogallo, che perde due posizioni. Completano le prime dieci Belgio, Paesi Bassi e Messico. I padroni di casa guadagnano quattro caselle e tornano nella top ten per la prima volta dal marzo 2022, facendo scivolare fuori la Germania.

Tra i balzi più significativi spicca quello della Norvegia, arrivata fino ai quarti di finale e salita di dodici posizioni, fino alla 19esima. Avanza anche la Svizzera, ora 14esima, mentre l’Italia viene superata proprio dagli elvetici, oltre che da Messico e Colombia.

La top 20 del ranking FIFA oggi