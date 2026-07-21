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Ultimo aggiornamento: 18:09

Tour de France, Evenepoel fa il bis a cronometro: male Ganna. Un altro ritiro: ko Lipowitz | La nuova classifica generale

di Redazione Sport
Il belga domina la prova contro il tempo e rifila 28 secondi anche a Pogacar. Per l'Italia si salva Mattia Cattaneo, sesto. Resta la lotta fra Seixas e Del Toro
Tour de France, Evenepoel fa il bis a cronometro: male Ganna. Un altro ritiro: ko Lipowitz | La nuova classifica generale
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La vittoria in salita è stata un’autentica sorpresa, il bis a cronometro invece era atteso. Remco Evenepoel trova la sua seconda vittoria consecutiva al Tour de Francecon in mezzo il giorno di riposo segnato dai controlli antidoping – e domina la prova contro il tempo di 26.1 km da Evian Les-Bains a Thonon Les-Bains. Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe chiude la 16esima tappa con il tempo stratosferico di 32’19″33. Alle sue spalle la maglia gialla Tadej Pogacar dell’UAE Emirates XRG, in controllo e staccato di 28 secondi. Terzo posto per il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek, autentica sorpresa di giornata. Ottima anche la prova dell’italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), sesto alla fine ma a lungo in testa alla corsa. Chi ha deluso invece è stato Filippo Ganna: il tracciato non era molto congeniale alle sue caratteristiche, ma ha chiuso in undicesima posizione a oltre due minuti da Evenepoel.

Per quanto riguarda la classifica generale, il vero scossone però è arrivato con il ritiro di Florian Lipowitz, che doveva essere la seconda punta della Red Bull nella terza settimana. Il tedesco è rimasto vittima di una brutta caduta: è scivolato in curva andando a sbattere la spalla contro un marciapiede. È stato costretto al ritiro esattamente come Jonas Vingegaard domenica. La battaglia per il terzo gradino del podio sembra quindi confinata ai due giovani Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) e Isaac Del Toro (UAE Emirates XRG), in lotta anche per la maglia bianca del miglior giovane e oggi distanziati di appena 5 secondi a favore del francese. Domani, mercoledì 22 luglio, è in programma la tappa numero 17, da Chambery a Voiron di 174.7 km, su un percorso in pianura preludio del trittico alpino che concluderà questa edizione della Grand Boucle.

La nuova classifica generale del Tour de France

  1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) – 56h 14′ 18”
  2. Remco Evenepoel (Red Bull – Bora – Hansgrohe) – +4’32”
  3. Isaac Del Toro Romero (UAE Team Emirates XRG) – +6’51”
  4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – +7’11”
  5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) – +9’22”
  6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +10’14”
  7. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) – +12’50”
  8. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) – +12’58”
  9. Jordan Jegat (TotalEnergies) – +22’50”
  10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) – +24’18”
  11. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) – +25’02”
  12. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – +25’45”
  13. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – +27’28’
  14. Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) – +29’14”
  15. Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) – +45’03”

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