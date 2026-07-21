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La vittoria in salita è stata un’autentica sorpresa, il bis a cronometro invece era atteso. Remco Evenepoel trova la sua seconda vittoria consecutiva al Tour de France – con in mezzo il giorno di riposo segnato dai controlli antidoping – e domina la prova contro il tempo di 26.1 km da Evian Les-Bains a Thonon Les-Bains. Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe chiude la 16esima tappa con il tempo stratosferico di 32’19″33. Alle sue spalle la maglia gialla Tadej Pogacar dell’UAE Emirates XRG, in controllo e staccato di 28 secondi. Terzo posto per il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek, autentica sorpresa di giornata. Ottima anche la prova dell’italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), sesto alla fine ma a lungo in testa alla corsa. Chi ha deluso invece è stato Filippo Ganna: il tracciato non era molto congeniale alle sue caratteristiche, ma ha chiuso in undicesima posizione a oltre due minuti da Evenepoel.

Per quanto riguarda la classifica generale, il vero scossone però è arrivato con il ritiro di Florian Lipowitz, che doveva essere la seconda punta della Red Bull nella terza settimana. Il tedesco è rimasto vittima di una brutta caduta: è scivolato in curva andando a sbattere la spalla contro un marciapiede. È stato costretto al ritiro esattamente come Jonas Vingegaard domenica. La battaglia per il terzo gradino del podio sembra quindi confinata ai due giovani Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) e Isaac Del Toro (UAE Emirates XRG), in lotta anche per la maglia bianca del miglior giovane e oggi distanziati di appena 5 secondi a favore del francese. Domani, mercoledì 22 luglio, è in programma la tappa numero 17, da Chambery a Voiron di 174.7 km, su un percorso in pianura preludio del trittico alpino che concluderà questa edizione della Grand Boucle.

La nuova classifica generale del Tour de France