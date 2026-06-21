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Ultimo aggiornamento: 15:11

MotoGp, Marc Marquez vince ancora a Brno e accorcia su Bezzecchi: eguagliato Valentino Rossi. Sul podio Bagnaia | Ordine d’arrivo e nuova classifica

di Redazione Sport
Lo spagnolo è adesso a -40 da "Bez", squalificato ieri dopo l'alterco con il marshall durante la Sprint. Terzo posto per Pecco Bagnaia, quarto Di Giannantonio
MotoGp, Marc Marquez vince ancora a Brno e accorcia su Bezzecchi: eguagliato Valentino Rossi. Sul podio Bagnaia | Ordine d’arrivo e nuova classifica
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Seconda vittoria consecutiva per Marc Marquez, che dopo il successo in Ungheria, si impone a Brno conquistando il Gp della Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il campione del mondo spagnolo della Ducati, a sette giri dalla fine, ha completato il sorpasso decisivo sul compagno di squadra, Pecco Bagnaia che, dopo aver vinto la Sprint ieri e condotto per oltre metà gara, chiude al terzo posto dietro al giapponese Ai Ogura, pilota dell’Apriia Trackhouse.

Marquez approfittando della squalifica di Marco Bezzecchi, accorcia le distanze sul leader della classifica portandosi a -40 dal pilota dell’Aprilia che resta a 180 punti. Si avvicina anche Di Giannanatonio che con la Ducati VR46 chiude al quarto posto portandosi a 159 punti. Nono Jorge Martin con l’altra Aprilia ufficiale che si porta a -8 da Bezzecchi, squalificato ieri per aver spinto e colpito un marshall dopo la caduta nella Sprint.

Per Marc Marquez si tratta della sua 75esima vittoria nella top class, la seconda consecutiva. Questo è inoltre uno dei suoi unici due podi nei Gran Premi di questa stagione dopo quello in Ungheria. Per lui è anche la quinta affermazione sul circuito ceco, un risultato che gli consente di eguagliare il record di Valentino Rossi. Quello di Brno è per Marquez il 128esimo podio in top class e la 101esima vittoria complessiva in tutte le classi del Motomondiale.

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