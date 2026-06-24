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La seconda giornata dei Mondiali 2o26 è terminata e di conseguenza sono arrivati i primi verdetti. Sette squadre sono già qualificate ai sedicesimi, diverse sono molto vicine a farlo, cinque sono già eliminate. Partendo proprio dalle eliminate, se per Tunisia, Haiti, Panama e Giordania era ampiamente prevedibile, la prima sorpresa è l’eliminazione della Turchia, che ha perso entrambe le prime due giornate contro Australia e Paraguay.

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Tra le qualificate invece nessuna grandissima sorpresa. Tra le sette che hanno già ottenuto l’aritmetica certezza di essere ai sedicesimi, solo la Colombia non era facilmente pronosticabile. A Luis Diaz e compagni fanno compagnia Argentina, Francia, Germania tra le big, ma anche Norvegia, Messico e Stati Uniti, due dei Paesi ospitanti. Tutte sono sicure di giocare ai sedicesimi, nessuna però conosce ancora l’avversaria.

Nel nuovo format dei Mondiali da 48 squadre, in cui passano anche le migliori terze e solo 16 sono le eliminate, infatti, può ancora succedere di tutto. Le combinazioni sono tantissime e anche l’accoppiamento delle migliori terze è influenzato dalla combinazione di squadre che si qualificheranno. Tradotto: al momento passerebbero le migliori terze dei gironi A/C/D/F/G/H/J/L. Ma se per esempio questa dovesse cambiare, potrebbe variare anche l’accoppiamento di una terza qualificata di un altro girone. In sintesi: l’avversaria di un’ipotetica qualificata come migliore terza del girone A, per esempio, può cambiare in base alle altre terze qualificate. Motivo per cui oggi il tabellone offrirebbe un particolare Australia–Iran, ma anche un Davide contro Golia tra Inghilterra e Capo Verde, fino a un Olanda–Marocco che prometterebbe spettacolo.

Mondiali, come sarebbe oggi il tabellone dei sedicesimi

Rep. di Corea – Svizzera 28/06/2026 ore 21:00 Brasile – Giappone 29/06/2026 ore 19:00 Germania – Paraguay 29/06/2026 ore 22:30 Olanda-Marocco 30/06/2026 ore 03:00 Costa d’Avorio – Norvegia 30/06/2026 ore 19:00 Francia – Svezia 30/06/2026 ore 23:00 Messico – Scozia 01/07/2026 ore 03:00 Inghilterra – Capo Verde 01/07/2026 ore 18:00 Egitto – Rep. Ceca 01/07/2026 ore 22:00 USA – Algeria 02/07/2026 ore 02:00 Spagna – Austria 02/07/2026 ore 21:00 Portogallo – Ghana 03/07/2026 ore 01:00 Canada – Belgio 03/07/2026 ore 05:00 Australia – Iran 03/07/2026 ore 20:00 Argentina – Uruguay 04/07/2026 ore 00:00 Colombia – Croazia 04/07/2026 ore 03:30

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