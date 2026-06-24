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Ultimo aggiornamento: 7:04

Mondiali 2026, le partite di oggi: chi va a casa? I primi verdetti, il Brasile sfida la Scozia | Orari e dove vederle in tv

di Daniele Fiori
La Coppa del Mondo entra finalmente nel vivo: si decidono i verdetti dei primi tre gironi. Canada e Svizzera si giocano il primo posto, Ancelotti deve evitare incroci pericolosi ai 16esimi | ll programma del 24 e 25 giugno
Mondiali 2026, le partite di oggi: chi va a casa? I primi verdetti, il Brasile sfida la Scozia | Orari e dove vederle in tv
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Il Mondiale 2026, dopo 48 partite già alle spalle, entra finalmente nel vivo: da oggi, mercoledì 24 giugno, arrivano i primi verdetti definitivi. Si definiscono i primi tre gruppi – A, B e C – dove al momento le uniche certezze sono il primo posto del Messico e l’eliminazione di Haiti. La Coppa del Mondo extralarge da oggi propone addirittura 6 partite al giorno: il programma della sera e della notte italiana tra il 24 e il 25 giugno comincia infatti con due match alle ore 21, per poi finire con altre due gare alle ore 3. Il piatto forte, però, è a mezzanotte, quando scende in campo il Brasile di Carlo Ancelotti contro la Scozia.

Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata
Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta

Si parte con il gruppo B: Svizzera e Canada – appaiate a quota 4 punti – si sfidano per il primo posto, mentre Bosnia e Qatar si giocano le residue chance di passare il turno tra le migliori terze. Entrambe, per sperare, hanno bisogno di una vittoria. Quando in Italia scocca la mezzanotte, invece, è la volta del gruppo C. Il Marocco gioca contro Haiti, già eliminata: la Nazionale nordafricana però con una goleada può scavalcare il Brasile al primo posto. Al momento i Verdeoro sono a +3, contro il +1 dei Leoni dell’Atlante. La Nazionale di Ancelotti però è chiamata a una sfida molto più delicata, contro McTominay e compagni. La Scozia è a quota 3 punti, ha bisogno di un pareggio per essere sicura di passare almeno come miglior terza. Il Brasile rischia anche in vista dei sedicesimi: se non dovesse qualificarsi come prima, all’orizzonte c’è un possibile scontro con l’Olanda o con la Germania.

E poi c’è il gruppo A, quello “messicano”. I padroni di casa, che affrontano la Repubblica Ceca, sono già tranquilli al primo posto. Dietro c’è la Corea del Sud a 3 punti che sfida il Sudafrica ancora fermo a uno, così come i cechi. Vari ribaltoni sono tutti ancora possibili, anche se è difficile credere che i coreani si lascino sfuggire l’occasione di conquistare un agile secondo posto.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 24 e 25 giugno

Bosnia-Qatar (girone B)
Orario: 21:00
Seattle: Lumen Field
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Svizzera-Canada (girone B)
Orario: 21:00
Vancouver: BC Place
Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Marocco-Haiti (girone C)
Orario: 00:00 (mezzanotte tra il 24 e il 25 giugno)
Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Scozia-Brasile (girone C)
Orario: 00:00 (mezzanotte tra il 24 e il 25 giugno)
Miami: Hard Rock Stadium
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Repubblica Ceca-Messico (girone A)
Orario: 03:00 (notte tra il 24 e il 25 giugno)
Città del Messico: Estadio Banorte
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Sudafrica-Corea (girone K)
Orario: 03:00 (notte tra il 24 e il 25 giugno)
Monterrey: Estadio BBVA
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 24 e 25 giugno, la sfida tra Svizzera e Canada di mercoledì alle ore 21 si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.

La classifica attuale dei gironi

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