Sinner è un disastro a golf: il suo tiro finisce tra gli alberi, Cahill scoppia a ridere

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Con la racchetta in mano, con la mano destra, ci ha abituati a spazzare le righe, trovare gli angoli più impossibili e colpire la palla con una precisione quasi chirurgica. Con la mazza da golf, invece, il risultato è decisamente diverso. Jannik Sinner ha provato a cimentarsi sul green, ma non quello dei campi da tennis di Wimbledon, ma di un campo da golf in compagnia del suo allenatore Darren Cahill e di Rennae Stubbs, ex tennista che in doppio ha vinto ben sei tornei Slam.

Il colpo di Sinner – ripreso nelle Instagram Stories di Rennae Stubbs – però è finito molto distante dalla buca: la pallina ha preso una traiettoria decisamente errata ed è finita tra gli alberi, come si vede anche nel video a rallentatore. A rendere ancora più divertente la scena ci ha pensato Darren Cahill, esploso in una risata in sottofondo davanti al tentativo del campione italiano. Sinner ha promesso più volte di voler migliorare a golf per poi sfidare Alcaraz anche in un altro sport. E a giudicare dal video ha ancora tanto da dover perfezionare.

Credit video: Instagram stories @rennaestubbs