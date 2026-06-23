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Nata come mobilitazione dei giovani della “Rivoluzione dei fenicotteri” contro un resort di lusso legato a interessi vicini al genero e alla figlia di Donald Trump, le proteste in Albania sono diventate il contenitore di un malcontento più ampio: stipendi e pensioni bassi, corruzione e costo della vita in crescita. Vedi Anche Albania, palazzo del governo accerchiato dopo 3 settimane di proteste: non solo il resort di Kushner, vogliono le dimissioni di Edi Rama Leggi articolo

“Sono più che arrabbiato. Sono furioso. Faccio il carrozziere, ma con 500 euro al mese cosa faccio?”. A parlare è Jergi, 63 anni, bandiera albanese sulle spalle, a pochi passi da piazza Skënderbeg, cuore delle manifestazioni. Ha vissuto vent’anni in Italia prima di tornare in Albania. Come molti lavoratori, guadagna tra i 400 e i 500 euro al mese mentre i prezzi continuano a salire. “Fare la spesa qui costa più che in Italia”, racconta esasperato il residente. Salari da fame e pensioni minime alimentano la rabbia per le strade di Tirana. “Nel 1991 avevo visto le proteste dopo la caduta del comunismo, ma non così. Questa è straordinaria”, aggiunge l’uomo. Da settimane, ogni sera, decine di migliaia di persone tornano a manifestare pacificamente nel centro di Tirana. «Dopo 22 giorni siamo ancora qui e siamo più di prima», dice dal palco un giovane promotore. Molti manifestanti arrivano dalla diaspora e stanno dando nuova energia al movimento. Quando chiediamo a Jergi la differenza con il passato, risponde: «I giovani. Noi confidiamo in loro. Chi è al governo è corrotto». Dal palco si parla anche di Unione Europea e degli ostacoli che impediscono all’Albania di farne parte, tra cui corruzione e criminalità organizzata. L’ingresso in Europa resta un obiettivo centrale, ma per molti il primo passo è chiaro: le dimissioni del primo ministro Edi Rama. “Dobbiamo essere sempre di più”, ripetono i manifestanti al grido di “Rivoluzione”. Tra le strade illuminate del centro, ogni giorno adulti, giovani e anziani si ritrovano alle sette di sera per tornare a sfilare. Una presenza costante che ha trasformato la protesta in un appuntamento quotidiano, sempre più partecipato. Nel rumore dei cori e delle bandiere, il messaggio resta lo stesso: un cambiamento profondo che, per chi è in piazza, non può più aspettare.