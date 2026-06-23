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A ’Il giorno della verità’, l’evento organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla domanda su Roberto Vannacci, afferma: “Ne parla tanto la sinistra, forse perché loro non potendo parlare della coalizione, cercano disperatamente di dire che ha problemi la nostra. Si figuri che Renzi era così occupato a lanciare la volata a Vannacci che non s’è accorto che non lo avevano convocato alla riunione dei leader del centrodestra”. Lapsus sulla coalizione da parte di Meloni.

La presidente del Consiglio conclude brevemente l’argomento così: “Seguo il dibattito, le alchimie, l’algebra, l’aritmetica, ma penso che quando arriveranno le elezioni, fra un anno quando sarà, lì varrà solamente ‘al governo ci vuoi il centrodestra o il centrosinistra?’ E conterà solo questo. E allora – conclude – non serviranno più a niente i sondaggi un po’ discutibili, le chiacchiere di Renzi, servirà che gli italiani dicano chi li rassicura di più, chi può governare meglio la nazione in questa tempesta e si vedrà anche chi sta da una parte e chi dall’altra. Io aspetterò quel momento perché è quello il momento in cui si decide”.