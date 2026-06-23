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Ultimo aggiornamento: 19:34

“Sento un’oca starnazzare”, l’uscita infelice della senatrice di FdI mentre si parla di caccia: proprio l’oca selvatica è tra le nuove specie a cui si potrà sparare

di Redazione Politica
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FdI, Lega e Forza Italia hanno inserito proprio l'oca selvatica tra le nuove specie cacciabili
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“Sento un’oca starnazzare, sento qualcuno che starnazza”. Antonella Zedda, senatrice di FdI, si rivolge così alle parlamentari di opposizione che, durante il suo intervento, stavano esprimendo il proprio dissenso. È successo a Palazzo Madama poco prima del via libera al disegno di legge “sparatutto” che liberalizza la caccia. Gian Marco Centinaio, presidente di turno, ha richiamato sia la collega di FdI che le opposizioni.

La senatrice Zedda saprà – forse – che proprio il suo partito, insieme a Lega e Forza Italia, ha inserito l’oca selvatica tra le nuove specie cacciabili.

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