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Ultimo aggiornamento: 13:24

Pier Ferdinando Casini ironizza sui ritardi dei treni postando una foto dalla stazione: “Solita bella puntualità”

di Redazione Politica
Sullo sfondo il tabellone delle partenze della stazione ferroviaria con un lungo elenco di treni in ritardo, dai 20 minuti fino a oltre tre ore
Pier Ferdinando Casini ironizza sui ritardi dei treni postando una foto dalla stazione: “Solita bella puntualità”
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Due borsoni a tracolla, occhi sgranati e sullo sfondo il tabellone delle partenze della stazione ferroviaria con un lungo elenco di treni in ritardo, dai 20 minuti fino a oltre tre ore. È la foto che Pier Ferdinando Casini ha postato su Instagram per lamentarsi dei disagi commentando con un laconico “Solita bella puntualità” e una serie di emoticon. Senza nominarlo, il senatore eletto con il Partito democratico sembra implicitamente lanciare una frecciata anche al ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

Casini ha postato la foto sui social lunedì. Anche lui, come tanti altri passeggeri, ha dovuto affrontare l’ennesima giornata di caos treni, che ieri ha interessato in particolare il nodo di Bologna. Ritardi a cascata che si sono accumulati sia da treni provenienti dalla linea adriatica, dove in mattinata c’è stato uno stop di due ore per un intervento dei vigili del fuoco dovuto al guasto di un treno regionale, sia da convogli che passavano da Firenze per via di un treno Italo rimasto fermo in una galleria a Firenzuola per un problema elettrico. Le conseguenze sono state pesanti sulla circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna, che è stata rallentata per diverse ore. Alcuni treni Av sono stati instradati sulla linea convenzionale.

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