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Si scaldano i motori a Milano in vista delle elezioni comunali del 2027. Nel centrodestra è la Lega a provare a movimentare il dibattito. Il partito di Matteo Salvini – alle prese, a livello nazionale, con il sorpasso nei sondaggi da parte di Futuro Nazionale e con tanti malumori interni – si attiva per presidiare il capoluogo lombardo e mettere un’ipoteca sul candidato sindaco. Lo ha fatto organizzando dei gazebo chiedendo ai milanesi il nome del candidato primo cittadino del Carroccio. Risultati scontanti: il più votato è proprio il vicepremier (che ringrazia ma sottolinea “conto di continuare a fare il ministro”) seguito dall’europarlamentare Silvia Sardone. Non solo. Salvini apre anche alle primarie nel centrodestra a Milano come “in tante altre città, laddove non c’è un candidato già scelto”. Ma l’eurodeputato e capo delegazione di Fdi a Bruxelles Carlo Fidanza frena. Mentre il generale (ex leghista) Roberto Vannacci prova a mettere i bastoni fra le ruote anche a Milano annunciando che “Futuro nazionale avrà un suo candidato” sindaco.

Il Carroccio esulta per i “circa 10mila” milanesi che si sono recati ai 38 gazebo allestiti nel weekend in città: oltre a Salvini e Sardone, il segretario provinciale della Lega e consigliere Comunale a Milano, Samuele Piscina, rende noto che tra gli altri nomi votati ci sono il suo e quelli di “Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi”: “Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente e orgogliosamente proposta alla coalizione di centrodestra – spiega Piscina – per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano”. Ma come sceglierlo? Per il leader della Lega “vista la partecipazione” del weekend, le primarie “potrebbero essere un buono strumento in tante altre città, laddove non c’è un candidato già scelto”. Per Salvini “laddove il centrodestra ha già scelto un nome va bene, ma laddove si fatica a scegliere, secondo me delle primarie non solo della Lega ma di tutto il centrodestra sarebbe un bel modello di ascolto”. Sulla stessa linea Silvia Sardone: “Auspico che tutto il centrodestra decida di fare le primarie di coalizione, se così fosse io mi candiderò“, annuncia ospite a Start su Sky Tg24.

L’idea lanciata dalla Lega, però, non riscuote al momento grande entusiasmo tra gli alleati: le primarie “noi non le abbiamo mai fatte e riteniamo che alla fine, il tavolo dei partiti della coalizione sia assolutamente in grado di fare la scelta migliore”, ha replica Carlo Fidanza. “Non lo dico perché non si sono fatte quando i pesi all’interno della coalizione erano invertiti, rispetto a quella attuale – ha aggiunto l’esponente del partito di Meloni -, non credo che sia un tema all’ordine del giorno. Penso che si possa arrivare ad una sintesi tra le anime della coalizione senza necessità di primarie”. Su un punto Fidanza è però d’accordo: “Avremo poi certamente molto tempo se ci muoviamo e facciamo in fretta per mobilitare i nostri elettori. Che bisogna accelerare , noi questo lo abbiamo detto”, sottolinea spiegando che Fdi ha “atteso il risultato di questi gazebo della Lega per rispetto prima di procedere a convocare di nuovo il tavolo della coalizione”. Ma Fidanza tiene a precisare: “Dovremmo superare questa insensata diatriba tra candidato civico e candidato politico, dobbiamo semplicemente scegliere il candidato migliore e farlo in tempi rapidi ed è questo l’impegno di Fratelli d’Italia”.

Centrodestra che anche a Milano dovrà fare i conti con Vannacci. L’ex vicesegretario della Lega fa sapere che Futuro Nazionale prenderà parte alle Amministrative: “Noi a Milano ci saremo e molto probabilmente avremo un nostro candidato”, annuncia Vannacci che, comunque, non chiude alle alleanze. “Discuteremo con tutti, sempre mantenendo fede alle nostre posizioni e alle nostre linee rosse“, spiega il generale. Tutti nodi che dovranno essere sciolti nei prossimi mesi: la scadenza elettorale è ancora lontana ma il dibattito comincia a diventare sempre più animato.