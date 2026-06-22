La salma è stata sequestrata e non si esclude che il 62enne possa aver avuto un malore o aver perso i sensi per poi precipitare

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Un operaio di 62 anni è morto precipitando nel vuoto da un cantiere edile nel Napoletano. L’incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 7, in via Cesare Battisti, a Grumo Nevano, dove era in corso l’abbattimento di un edificio.

La vittima è Paolo Palma, come riporta Fanpage, originario di Giugliano in Campania. Immediato l’arrivo dei soccorsi: una volta sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri insieme al nucleo investigativo di Castello di Cisterna e al personale Asl per i rilievi del caso.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’area non è videosorvegliata ma sono in corso le indagini da parte dei militari della stazione locale. La salma è stata sequestrata e non si esclude che il 62enne possa aver avuto un malore o aver perso i sensi per poi precipitare. Intanto la salma della vittima è stata sequestrata e trasferita presso il reparto di medicina legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Immagine d’archivio