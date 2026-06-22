La non rivoluzione di Cardinale: nel nuovo Milan solo promozioni interne e nomi sconosciuti

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Doveva essere rivoluzione, alla fine rivoluzione non è. Anzi, solo Amorim nel Milan è diventato di fatto il nome nuovo che Gerry Cardinale ha portato ai suoi tifosi. Perché per il resto, le soluzioni adottate sono interne. Tutte. Dopo il no di Rangnick e l’impossibilità di arrivare a Krosche, il nuovo direttore sportivo sarà un elemento promosso internamente dalla società. Con Cardinale al vertice e Ibrahimovic subito sotto. Basta. Un modello Liverpool, si può dire. E a distanza da quel 24 maggio in cui venivano mandati via tutti gli artefici della scorsa stagione (nel bene come nel male: Furlani, Allegri, Tare e Moncada), il Milan sceglie di cambiare così e così.

Modello Liverpool

Modello Liverpool, si scriveva. O Red Bull. Con una struttura societaria che in Italia non si conosce. Sarà questa: Cardinale in prima battuta, Amorim in campo e Massimo Calvelli, già uomo dei conti rossoneri, come nuovo amministratore delegato. Resta, intoccabile, Ibrahimovic come advisor direttamente di RedBird per l’area sportiva. Mentre, sempre in qualità di advisor di RedBird, David Castelblanco (già nel CdA rossonero), seguirà la parte che riguarda gli investimenti, le operazioni e le trattative di calciomercato.

L’area sportiva è più articolata, ma appunto tutta volta a valorizzare le risorse già all’interno del club. Il direttore sportivo e director player trading (di fatto, la persona incaricata di portare avanti le trattative, di parlare con agenti e altri operatori del settore) sarà Hendrik Almstadt, che nel Milan lavora già nel 2018, quindi con la gestione Maldini e non solo, nella ricerca dei giocatori. Il suo curriculum parla di un lavoro continuo con Wenger all’Arsenal e nell’Aston Villa come direttore sportivo. Con lui, a un livello immediatamente inferiore, ci sarà Bobby Gardiner, il director of football intelligence. Praticamente un capo osservatori, che avrà come nuovo responsabile scouting Donato Lomonte, già operativo da anni.

Resterà responsabile di Milan Futuro Jovan Kirovski (molto legato alla figura di Ibrahimovic), a cui verrà affidato l’incarico – singolare a verbalizzarsi – di sviluppare il talento. Vincenzo Vergine, invece, sarà il responsabile del settore giovanile. Tutti nomi poco conosciuti, tutte figure che però da anni conoscono il club ed è su questo che punta Cardinale, che vuole dare pochi ma precisi punti di riferimento anche per le comunicazioni esterne: lui, in prima persona, quindi Calvelli e poi naturalmente Amorim. Il cui arrivo in Italia è previsto per luglio, pochi giorni prima dell’inizio del ritiro rossonero (fissato, al momento, per il 12).

Una struttura snella, formata da figure di respiro internazionale ma certamente poco note quanto meno ai tifosi. Così Cardinale scommette sul nuovo Milan, che dovrà essere – nella visione dello stesso fondatore di RedBird – molto riconoscibile soprattutto sul campo, con un gioco offensivo che possa distinguerlo anche nelle competizioni fuori dall’Italia. Per ora, l’Europa League, sì, ma con l’obiettivo Champions in testa. Un azzardo, per chi è abituato ad assumersi i rischi. E ora si gioca.