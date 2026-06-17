Tra 14 giorni inizierà ufficialmente il mercato, ma Cardinale e Ibrahimovic devono ancora scegliere chi si occuperà delle trattative: il club tedesco ha chiesto 10 milioni di euro per liberare il proprio direttore

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L’arrivo di Ruben Amorim in panchina, i volti sereni di Cardinale e Ibrahimovic all’evento Ufc di Donald Trump alla Casa Bianca. Sembrava esser tornato il sereno in casa Milan e invece no. Perché quando sembrava tutto fatto per l’arrivo di Markus Krosche come direttore tecnico e Timmo Hardung nel ruolo di direttore sportivo, è saltato tutto. È quanto trapelato nella mattinata del 17 giugno dalla Germania: Bild, Kicker, Sky Sport De. Tutti concordi: Markus Krosche rimarrà all’Eintracht Francoforte.

Il 17 giugno quindi il Milan dovrà ricominciare da capo e scegliere un altro direttore sportivo che nel più breve tempo possibile cominci a fare mercato. A riportarlo per primo è stato Florian Plettenberg, di Sky Sport Deutschland: secondo il giornalista, infatti, Krosche avrebbe rifiutato il Milan. “Markus Krösche resterà all’Eintracht Frankfurt. Nessun trasferimento immediato all’AC Milan. Ci sono stati contatti e un interesse concreto, ma Krösche ha rifiutato il Milan”, scrive Plettenberg su X.

E aggiunge: “Le notizie secondo cui Krösche avrebbe già dato il proprio ok o che fossero stati raggiunti accordi con il Milan erano sempre state lontane dalla realtà“. La notizia è rimbalzata anche in Italia: da capire se davvero Markus Krosche abbia rifiutato il club rossonero oppure il problema sia quello emerso negli ultimi giorni. Ovvero la richiesta di un pagamento da parte dell’Eintracht Francoforte. Per liberarlo infatti il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro: un maxi indennizzo considerando che si tratta di un dirigente. Ibraimovic e Cardinale dovranno così pensare a un’alternativa.

Milan, salta Krosche: chi può arrivare adesso

A questo punto in casa Milan potrebbero salire notevolmente le quotazioni del 31enne Devin Özek, anche lui tedesco. Özek – 31 anni – è stato protagonista in Bundesliga nel 2023/24, quando con il Bayer Leverkusen vinse campionato, coppa e perse solo la finale di Europa League contro l’Atalanta. Nell’ultima stagione è stato il direttore sportivo del Fenerbahce in Turchia, da cui si è separato a fine maggio dopo il secondo posto in campionato e un successo nella Supercoppa di Turchia.