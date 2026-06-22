Caos treni a Bologna: ritardi fino a 2 ore per un guasto a Italo e un incendio sull’Adriatica

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È stata una nuova giornata complicata per migliaia di passeggeri dei treni, in particolare sul nodo di Bologna per i ritardi che – a cascata – si sono accumulati sia da vetture provenienti dalla linea adriatica, dove in mattinata c’è stato uno stop di due ore per un intervento dei vigili del fuoco, sia da convogli che passano da Firenze per via di un treno Italo rimasto fermo in una galleria a Fiorenzuola. A Bologna, nel pomeriggio, i treni in arrivo e partenza hanno fatto registrare ritardi anche di più di due ore con un’Italia sui binari, di fatto, di nuovo tagliata a metà.

I problemi per i viaggiatori sono iniziati in mattinata sulla dorsale Adriatica, dopo che sulla linea Pescara-Ancona la circolazione è stata sospesa per circa due ore per un intervento dei vigili del fuoco a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dovuto al guasto di un treno regionale. Lo stop, scattato alle 11, ha avuto una graduale ripresa dalle 12 e si è concluso alle 12.50 con il ritorno alla normalità. Fra i treni più colpiti il Frecciarossa 9806 Bari-Milano, giunto a destinazione con un ritardo superiore alle quattro ore e mezzo. Tra 60 e 120 minuti di ritardo anche per altri Frecciarossa e Intercity, tra cui i collegamenti Lecce-Milano, Venezia-Lecce e Milano-Lecce. Ai pendolari dei regionali non è andata meglio, visto che molti treni sono stati limitati o cancellati.

Nel pomeriggio si è aggiunto un guasto nel Fiorentino che ha causato il consueto effetto domino sui treni AV della linea Milano-Roma. Un treno di Italo, il 9981, partito da Milano e diretto a Napoli a causa di un problema elettrico è rimasto fermo in galleria nella zona di Firenzuola, nell’Alto Mugello. “Siamo rimasti due volte fermi in galleria per oltre un’ora, senza aria condizionata, con una temperatura di 30 gradi a bordo e con i bagni che non funzionano”, ha raccontato una viaggiatrice all’Ansa. “La situazione è pesante, il treno è pieno, sono 11 carrozze, e ci sono anche tanti bambini e una persona vicino a me si è sentita male accusando una crisi di panico”. Le conseguenze sono state pesanti sulla circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna, che è stata rallentata per diverse ore. Alcuni treni Av sono stati instradati sulla linea convenzionale. I tempi di percorrenza si sono allungati di circa un’ora.

Italo ha fatto poi sapere che di aver “immediatamente attivato l’assistenza a bordo e in stazione verso i propri passeggeri” e annuncia che “rimborserà i suoi viaggiatori con un voucher pari al 100% del costo del biglietto, oltre all’indennizzo previsto da norma”.