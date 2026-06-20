Moto Gp, un super Bagnaia vince la sprint a Brno: è il suo primo successo stagionale. Fuori Bezzecchi | Risultati e nuova classifica

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L’Italia trionfa a Brno, nella gara sprint di MotoGp in Repubblica Ceca. Non con Marco Bezzecchi, ma con Pecco Bagnaia, che ottiene il suo primo successo dell’anno ed esulta a fine gara a bordo della sua Ducati. Pecco parte benissimo, riesce a resistere alle minacce e agli attacchi di Ogura (secondo) e trionfa nella Sprint Race di Brno, circuito tra i più affascinanti dell’intero Mondiale. Secondo il giapponese, terzo Marc Marquez. Quarta posizione invece per Fabio Di Giannantonio, mentre Bezzecchi è caduto nel finale mentre era in quinta posizione.

Ad approfittare della caduta di Bezzecchi tra gli altri il compagno di squadra Jorge Martin, giunto quinto alle spalle di Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46. Da segnalare anche il buon settimo posto di Enea Bastianini su Ktm, mentre Franco Morbidelli è 12° sull’altra Ducati VR46. Oltre a Bezzecchi, sono caduti tra gli altri anche lo spagnolo Pedro Acosta su Ktm e Luca Marini su Honda. Un ottimo Bagnaia è stato velocissimo in partenza a sorprendere il poleman Ogura, favorito dalla gomma morbida, con il piemontese che ha poi provato a prendere un po’ di vantaggio e nel finale è riuscito a difendere dal disperato assalto del pilota giapponese dell’Aprilia. Marquez si è invece dovuto accontentare di una gara di retroguardia, portando a casa comunque un podio prezioso.

MotoGp a Brno, l’ordine d’arrivo della gara sprint

1 Francesco Bagnaia Ducati 1:53.192

2 Ai Ogura Aprilia 1:53.228 +0.036

3 Marc Marquez Ducati 1:53.035 +0.501

4 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:53.192 +1.304

5 Jorge Martin Aprilia 1:53.644 +3.874

6 Raul Fernandez Aprilia 1:53.653 +5.102

7 Enea Bastianini KTM 1:53.613 +5.874

8 Fermin Aldeguer Ducati 1:54.023 +7.471

9 Brad Binder KTM 1:53.870 +8.656

10 Joan Mir Honda 1:53.943 +8.838

11 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:54.171 +11.227

12 Fabio Quartararo Yamaha 1:54.331 +12.116

13 Franco Morbidelli Ducati 1:54.304 +12.305

14 Alex Rins Yamaha 1:54.510 +13.042

15 Jack Miller Yamaha 1:54.427 +13.609

La nuova classifica mondiale della MotoGp

1 Marco Bezzecchi Aprilia 180

2 Jorge Martin Aprilia 165

3 Fabio Di Giannantonio Ducati 144

4 Pedro Acosta KTM 132

5 Marc Marquez Ducati 115

6 Ai Ogura Aprilia 114

7 Francesco Bagnaia Ducati 111

8 Raul Fernandez Aprilia 97

9 Alex Marquez — 67

10 Fermin Aldeguer Ducati 66