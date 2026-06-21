Le scuse di Bezzecchi: “Comportamenti inaccettabili, non ho giustificazioni”. Poi scoppia in lacrime e abbraccia il marshall coinvolto

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“Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista. Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza“. Comincia così una dichiarazione ufficiale di Marco Bezzecchi, pubblicata in collaborazione con l’account ufficiale della MotoGp su Instagram. Il riferimento è a quanto accaduto ieri nella gara Sprint a Brno. Bezzecchi, infatti, finito a terra a pochi giri dalla fine, dopo la caduta ha reagito nei confronti di un marshall, prima spingendolo e poi colpendolo con uno schiaffo. Gesto che gli è costato la squalifica dalla gara di oggi.

“Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi”, ha concluso il pilota italiano che corre con il numero 72. La squalifica gli farà saltare la gara ‘lunga’ di oggi alle 14. Come si vede poi in un video social pubblicato sempre dalla MotoGp, Marco Bezzecchi ha successivamente incontrato e abbracciato il marshall protagonista dell’episodio di ieri e ha poi sfogato la sua emozione asciugandosi le lacrime, chiedendogli ripetutamente scusa.

Dopo l’episodio, l’Aprilia aveva presentato ricorso, ma lo Stewards Panel ha deciso di respingerlo. Poi è arrivato anche il comunicato stampa dell’Aprilia Racing: “Ieri abbiamo presentato un ricorso che è stato respinto, così accettiamo la squalifica e non ci appelleremo alla Corte d’appello Internazionale”. Successivamente sono arrivate anche le scuse di Massimo Rivola, numero uno di Aprilia Racing, intervenuto sul caso Bezzecchi–marshall a Sky Sport: “Ci scusiamo con il marshall e accettiamo la penalità. Anche perché non possiamo tollerare comportamenti come quello di Marco. Al tempo stesso, ieri abbiamo fatto appello perché la sanzione ci sembrava sproporzionata rispetto all’azione. In passato ci sono state azioni più lievi, ma con sanzioni praticamente inesistenti. Sappiamo che adesso c’è un precedente, che questa è la linea di condotta, ci adeguiamo molto volentieri“, ha spiegato il numero uno di Aprilia. “Sono sono gesti che non vanno fatti, punto. Quello che dobbiamo dire è: ragazzi, queste cose non vanno fatte perché adesso la regola è così. Ed è giusto che la regola sia così”.