Al Jazeera: “Il nostro cameraman Ahmed Washah ucciso in raid Idf a Gaza”. Due mesi fa era stato assassinato il fratello Muhammad

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Ahmed Washah, cameraman di Al Jazeera, è stato ucciso in un raid aereo israeliano contro un’abitazione nel campo profughi di Al-Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. Ahmed Washah era il fratello del giornalista Muhammad Washah, che era stato assassinato due mesi fa. Muhammad era stato ucciso nella Striscia di Gaza dopo un attacco con drone israeliano che aveva colpito il veicolo su cui viaggiava.

Secondo quanto aveva successivamente riferito la Protezione civile di Gaza, il raid era avvenuto lungo via Al-Rashid, vicino all’incrocio con Al-Nabulsi, a ovest di Gaza City. Il missile aveva centrato l’auto provocando un violento incendio: Washah era morto sul colpo insieme a un’altra persona che si trovava con lui.