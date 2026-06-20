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“Questo aereo è stato trasformato in una Casa Bianca volante con un grande livello di lusso”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump presentando il nuovo Air Force One regalato agli Usa dal Qatar. “Ha i colori della bandiera americana, molto meglio del celeste chiaro” finora usato, ha detto il tycoon descrivendo il nuovo Air Force One che è stato sottoposto a significativi lavori per renderlo adatto a un presidente. Il presidente ha riferito che le attrezzature per la comunicazione installate sul velivolo sono senza precedenti e includono anche Starlink. “È il più grande Air Force One mai costruito, è il più veloce ed è in grado di percorrere distanze più lunghe”, ha messo in evidenza.