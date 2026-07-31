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Ultimo aggiornamento: 18:27

La figuraccia Usa alla Conferenza sull’Aids: la cartina dell’Africa è sbagliata

Stefano Pancera
Stefano Pancera
Giornalista professionista
Il Dipartimento di Stato americano ha rivendicato la piena responsabilità dell’accaduto. D’altronde, ormai ci siamo abituati
La figuraccia Usa alla Conferenza sull’Aids: la cartina dell’Africa è sbagliata
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Il Dipartimento di Stato americano si è presento l’altro ieri alla Conferenza mondiale sull’AIDS, in corso a Rio, con una sua cartina (sbagliata) dell’Africa. Peccato infatti sia stata partorita da un’intelligenza artificiale con lo stesso senso dell’orientamento di chi disegna l’Italia a mano libera dopo tre Negroni Sbagliati (sbagliati come la mappa, appunto).

La Nigeria deportata in mezzo al Sahara, senza passaporto né preavviso. Il Mozambico scaraventato al Corno d’Africa, mille e passa chilometri più in là, mica un dettaglio. La Costa d’Avorio trasloca dall’Atlantico al sud-est del continente senza nemmeno lo sfratto esecutivo. Uganda e Malawi si ritrovano confini di fantasia, un paese resta anonimo come una controfigura, e il Camerun fluttua nel nulla, un’etichetta orfana della propria terra.

Quando si dice la classica figura di m!

Le immagini della presentazione sono state diffuse inizialmente dalla ricercatrice Emily Bass sulla piattaforma Substack e sono poi diventate virali sui social network, in particolare su LinkedIn. Tra i commenti più ripresi, quello di Matt Petit, dell’Atlantic Council: secondo lui, chi ha realizzato e approvato la slide semplicemente non conosceva la geografia africana, e non si è preso la briga di controllarla.

Il Dipartimento di Stato ha rivendicato la piena responsabilità dell’accaduto, spiegando che la mappa era stata aggiunta all’ultimo da un membro dello staff. A guidare la presentazione era Jeff Graham, alla guida del Pepfar, il piano statunitense contro l’Aids. Nonostante l’imbarazzo, il Dipartimento ha difeso l’incontro di Rio, definendolo un confronto solido nel merito. E d’altronde, ormai siamo abituati a qualunque boutade da parte dell’amministrazione del saltimbanco Donaldo T.

Così mentre il mondo si sbellica per la Costa d’Avorio smarrita, nessuno fa notare l’ovvio: chi non sa dove sia il Mozambico è lo stesso che ha tagliato i fondi che tenevano in vita, letteralmente, milioni di sieropositivi africani.

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