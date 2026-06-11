Mondiali 2026, le partite di oggi: la gara inaugurale sarà (di nuovo) tra Messico e Sudafrica | Orari, programma e dove vedere in tv (anche in chiaro)

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Come nel 2010, anche l’edizione 2026 dei Mondiali di calcio si aprirà con il match tra il Messico e il Sudafrica. 16 anni fa si giocò a Johannesburg, in Sudafrica, e finì 1-1 con gol di Tshabalala e Marquez. Oggi si gioca a Città del Messico, allo stadio Azteca, dove si svolgerà la prima delle tre cerimonie inaugurali previste. Il Messico è infatti uno dei tre Paesi ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, dove l’indomani – seppur in forma ridotta – ci saranno altri due show pre-match.

Dopo qualche ora toccherà invece a Corea del Sud e Repubblica Ceca, che si sfidano sempre in Messico. Negli ultimi giorni a prendersi la scena dei Mondiali sono stati i discorsi extra campo – con le grosse polemiche che hanno riguardato i rigidissimi controlli tra aeroporti e stadi e l’esclusione dell’arbitro somalo Omar Artan – si torna a parlare di calcio giocato e si entra nel vivo della competizione che da quest’anno vede 48 squadre anziché 32, l’aggiunta di un altro turno nella fase finale (i sedicesimi) e le otto migliori terze qualificate.

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Mondiali 2026, le partite di oggi 11 giugno

Messico-Sudafrica (girone A)

Orario: 21:00

Stadio: Azteca (Città del Messico)

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Corea del Sud-Repubblica Ceca (girone A)

Orario: 4:00 (notte tra l’11 e il 12 giugno)

Stadio: Estadio Akron (Zapopan)

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

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