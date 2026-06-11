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Ultimo aggiornamento: 6:32

Mondiali 2026, le partite di oggi: la gara inaugurale sarà (di nuovo) tra Messico e Sudafrica | Orari, programma e dove vedere in tv (anche in chiaro)

di Domenico Cannizzaro
La sfida tra le due nazionali diventa la prima partita ad aprire due edizioni di Coppa del mondo differenti: era già stato il match d'apertura nel 2010. Dopo qualche ora si gioca anche Corea del Sud-Repubblica Ceca
Mondiali 2026, le partite di oggi: la gara inaugurale sarà (di nuovo) tra Messico e Sudafrica | Orari, programma e dove vedere in tv (anche in chiaro)
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Come nel 2010, anche l’edizione 2026 dei Mondiali di calcio si aprirà con il match tra il Messico e il Sudafrica. 16 anni fa si giocò a Johannesburg, in Sudafrica, e finì 1-1 con gol di Tshabalala e Marquez. Oggi si gioca a Città del Messico, allo stadio Azteca, dove si svolgerà la prima delle tre cerimonie inaugurali previste. Il Messico è infatti uno dei tre Paesi ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, dove l’indomani – seppur in forma ridotta – ci saranno altri due show pre-match.

Dopo qualche ora toccherà invece a Corea del Sud e Repubblica Ceca, che si sfidano sempre in Messico. Negli ultimi giorni a prendersi la scena dei Mondiali sono stati i discorsi extra campo – con le grosse polemiche che hanno riguardato i rigidissimi controlli tra aeroporti e stadi e l’esclusione dell’arbitro somalo Omar Artan – si torna a parlare di calcio giocato e si entra nel vivo della competizione che da quest’anno vede 48 squadre anziché 32, l’aggiunta di un altro turno nella fase finale (i sedicesimi) e le otto migliori terze qualificate.

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Mondiali 2026, le partite di oggi 11 giugno

Messico-Sudafrica (girone A)
Orario: 21:00
Stadio: Azteca (Città del Messico)
Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Corea del Sud-Repubblica Ceca (girone A)
Orario: 4:00 (notte tra l’11 e il 12 giugno)
Stadio: Estadio Akron (Zapopan)
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere in tv e streaming

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 di calcio sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite potranno essere viste anche in chiaro. 35 partite del torneo saranno disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite di oggi, 11 giugno, la sfida tra Messico e Sudafrica – gara inaugurale del torneo – si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai e in streaming su RaiPlay. Diverso invece il discorso che riguarda Corea del Sud e Repubblica Ceca, secondo match del girone A: la sfida che si giocherà nella notte tra l’11 e il 12 giugno sarà disponibile solo su Dazn, con abbonamento.

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