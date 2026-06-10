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Louis Dassilva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di assise di Rimini: per i giudici, non è lui l’assassino di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell’unico imputato, uccisa il 3 ottobre del 2023. Dassilva rischiava la condanna all’ergastolo, chiesta dal pm Daniele Paci, ed era in carcere da luglio 2024. “Penso che sia veramente una giornata molto importante per lui. Non solo perché riacquista la libertà, ma perché finalmente una corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto”, ha dichiarato l’avvocato Riario Fabbri, legale di Louis Dassilva. La moglie del senegalese, Valeria Bartolucci si è detta “felice perché è stata fatta un po’ di giustizia”.