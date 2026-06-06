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Ultimo aggiornamento: 15:23

Orso a spasso nel fiume a Castel di Sangro: il bagno rinfrescante del giovane esemplare

di Redazione Cronaca
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È stato filmato sabato mattina nel fiume Zittola e ha poi attraversato il centro per raggiungere la stazione della Sangritana
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A Castel di Sangro, nell’Aquilano, un giovane orso bruno marsicano è stato filmato sabato mattina mentre si rinfrescava nel fiume Zittola. Il plantigrado ha attraversato il centro cittadino fino a raggiungere la stazione della Sangritana e poi scomparire tra la vegetazione.

Di orsi bruni marsicani se ne contano appena una cinquantina, l’incontro con il grande mammifero in questa stagione è una rarità. Si suppone che possa essere il figlio di Bambina, un’orsa nota in zona perché si aggira spesso tra i comuni di Roccaraso e Castel di Sangro.

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