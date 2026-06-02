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Ultimo aggiornamento: 13:44

Fiamme, macerie e morti: ecco cosa resta a Kiev dopo l’attacco russo nella notte – Video

di Redazione Esteri
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Edifici in fiamme, case distrutte e 18 vittime: l'attacco russo a Kiev e Dnipro nella notte tra l'1 e il 2 giugno
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Edifici e auto in fiamme, case sventrate, detriti. Ecco cosa resta dopo la pioggia di missili russi nella notte tra l’1 e il 2 di giugno. Il Servizio statale per le emergenze dell’Ucraina ha pubblicato un video sui quartieri colpiti a Kiev e Dnipro.

Intanto, da quanto si apprende, sono 18 le persone rimaste uccise: sei nella capitale e 12 nella città al centro del Paese. Tra i morti anche un bambino di tre anni e uno di otto.

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