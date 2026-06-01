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Un procedimento disciplinare è stato aperto dalla polizia in Spagna, dopo la diffusione di un video in cui un agente spintona una manifestante durante le proteste del mondo della scuola, organizzate domenica scorsa a Valencia. In vari filmati si vede il poliziotto che spinge da dietro una donna – un’insegnante in pensione di 68 anni – che stava tranquillamente camminando nell’area del presidio organizzato in occasione delle trattative all’interno del palazzo della Comunità Valenciana. La 68enne è caduta a terra, ha sbattuto la faccia. Molti colleghi hanno protestato con l’agente e hanno cominciato a gridare “Vergonya!” (vergogna in valenciano).

La vittima ha avuto bisogno di cure per la rottura del setto nasale e una ferita al mento per la quale sono stati necessari alcuni punti di sutura. L’indignazione è montata sui social e tra i partiti politici soprattutto di sinistra. L’insegnante ha presentato denuncia.