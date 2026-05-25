Mondiali, allarme infortunio per Leo Messi: l’argentino chiede il cambio e va negli spogliatoi. “Era distrutto”

C'è ansia per le condizioni del fenomeno della Seleccion, che si è prima fermato accanto alla linea laterale a centrocampo ed è poi stato sostituito. L'allenatore Hoyos: "Era solo stanco"

Argentina in ansia per Leo Messi a poche settimane dai Mondiali. Il fenomeno sudamericano, che quasi mai viene sostituito in Mls, ha lasciato il campo al 73esimo minuto della partita di Mls tra i suoi Inter Miami e i Philadelphia Union, con il punteggio fermo sul 4-4. La partita è poi finita 6-4 in favore della squadra dell’argentino. Nel corso del match Messi ha anche servito due assist a German Berterame nel primo tempo.

Ma Messi si è praticamente fermato e si è autoescluso dal gioco al 71esimo minuto, toccandosi più di una volta il bicipite femorale sinistro, si è fermato accanto alla linea laterale a centrocampo in attesa di essere sostituito. Poi dopo il cambio si è diretto negli spogliatoi senza passare dalla panchina, con un volto parecchio preoccupato. Messi ha avuto problemi al bicipite femorale già diverse volte – di cui due gravi – durante i suoi tre anni all’Inter Miami: motivo per cui quella parte preoccupa e non poco. C’è attesa intanto per l’esito degli esami a cui l’attaccante argentino si è sottoposto.

Tutto ciò è accaduto a tre settimane dal debutto dell’Argentina ai Mondiali, previsto per martedì 16 giugno contro l’Algeria. È proprio per questo motivo che c’è tanta apprensione e preoccupazione intorno al numero 10, visto che tra pochissimo comincerà il Mondiale a cui la Seleccion si presenta da campione in carica dopo il successo in Qatar. Secondo quanto appreso da Olé, Messi sembrava piuttosto provato negli spogliatoi del Nu Stadium. Dopo la partita, l’allenatore Guillermo Hoyos ha parlato di affaticamento muscolare: “Non abbiamo ancora referti a riguardo, li avremo presto. Era davvero distrutto. È solo stanchezza, era esausto, il campo era molto pesante, quindi in questi casi è meglio non correre rischi“, ha detto il tecnico argentino. Dopo Neymar in Brasile, quindi, anche in Argentina c’è preoccupazione per il giocatore più amato.