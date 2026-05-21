Una semifinale playoff tirata, in bilico fino al fischio finale, che ha regalato emozioni tra andata e ritorno. Se Palermo e Catanzaro in campo – a eccezione degli ultimi minuti di tensione e di un fine gara con qualche discussione – hanno divertito i presenti (con il Catanzaro che ha ottenuto una storica finale playoff per andare in Serie A), lo stesso non si può dire di quanto accaduto in tribuna autorità alla fine del primo tempo. Con il risultato fermo sull’1-0 per il Palermo (e il Catanzaro in vantaggio in virtù del 3-0 d’andata), in tribuna dopo i primi 45 minuti si è scatenata una rissa incredibile tra dirigenti e famiglie del Catanzaro e alcuni palermitani presenti in tribuna autorità.

Diversi i video che nel post gara si sono diffusi rapidamente sui social. In uno si vede Vincenzo Polito – figlio di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro – prima discutere animatamente con un tifoso in piedi, poi scagliarsi contro un tifoso palermitano che gli aveva toccato la spalla durante la discussione. Situazione che è poi degenerata, con una maxi rissa che ha coinvolto circa 20 persone, tra cui proprio la famiglia Polito (compreso il ds), diversi palermitani e gli addetti alla sicurezza, prima dell’intervento della polizia.

Una rissa commentata al momento soltanto da Floriano Noto, che nel post gara ha dichiarato: “Da uomo del Sud mi vergogno, abbiamo assistito a scene indecorose. In tribuna sono stati aggrediti la moglie e il figlio del direttore sportivo Ciro Polito e altri tesserati, nonché i genitori di Aquilani con la madre del nostro allenatore in lacrime e spaventata. Polito ha dovuto accompagnare i suoi familiari in ospedale senza vedere più la partita. Anche alcuni steward negli spogliatoi hanno aggredito nostri giocatori. Da una società come il Palermo non mi aspetto questo atteggiamento”. Nel post partita Vincenzo Polito – tra i protagonisti in negativo dell’accaduto – ha postato una storia Instagram in cui sorride ed esulta per la finale raggiunta dalla squadra del padre, scrivendo: “Ci vediamo in finale”.