Neymar, l’incubo dopo la gioia per la convocazione: “L’infortunio preoccupa”. Brasile in ansia, i Mondiali sono vicini

Il campione ex Psg ha un'edema al polpaccio: al momento la sua assenza negli Stati Uniti non è presa in considerazione, ma i prossimi giorni saranno decisivi

Cori, applausi, esultanze da stadio, gente in piazza per festeggiare: la convocazione di Neymar jr con il Brasile per i Mondiali in programma a giugno ha riportato tantissimo entusiasmo nel paese sudamericano. La convocazione o meno del campione ex Psg – oggi al Santos – è stata al centro di un dibattito lungo mesi e alla fine Carlo Ancelotti ha deciso di portarlo ai Mondiali. Neymar però si è infortunato e rischia di non esserci. O meglio, in Brasile non è al momento una possibilità contemplata, ma il rischio c’è e l’edema al polpaccio desta preoccupazione e ha messo in allarme lo staff medico della nazionale brasiliana.

L’infortunio, pur non essendo grave, è considerato di moderata entità e richiede un periodo di recupero adeguato prima che l’attaccante possa tornare ad allenarsi e a disputare le partite, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo “O Globo”. Una cosa è certa: Neymar non giocherà le prossime partite con il Santos in modo da consentirgli un recupero più rapido. Lo staff tecnico della nazionale brasiliana – che pare fosse a conoscenza del problema di O Ney – pensa che il fuoriclasse arriverà in buona condizione per gli allenamenti che cominceranno il 28 maggio, ma il polpaccio è sempre una zona da attenzionare.

Nonostante l’ottimismo, la situazione sta creando tensione per quanto riguarda la condizione fisica generale dell’attaccante in vista dei Mondiali. Carlo Ancelotti ha deciso di convocarlo dopo “averlo studiato per un anno” e dopo averci parlato a telefono. Se già il 28 Neymar sarà pronto per allenarsi a Granja Comary, sarà poi convocato anche per l’amichevole contro Panama del 31 al Maracanã, l’ultima partita della squadra in Brasile. Successivamente, il Brasile disputerà un’altra partita amichevole il 6 negli Stati Uniti contro l’Egitto.

La prima partita del Brasile ai Mondiali è in programma il 13, contro il Marocco, quindi tra meno di un mese. Se Neymar non dovesse farcela per i Mondiali, Ancelotti potrebbe convocare un altro calciatore inserito nella lista preliminare presentata alla FIFA la scorsa settimana. A oggi, però, questa possibilità non è presa in considerazione. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per una scelta definitiva.