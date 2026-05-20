La nuova struttura sarà simile a quelle delle coppe europee per club (Champions League, Europa League e Conference League). Entrerà in vigore dopo Euro 2028

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L’Uefa rivoluziona tutto. Nations League, qualificazioni agli Europei e qualificazioni ai Mondiali. Il nuovo format è stato approvato ed entrerà in vigore dopo Euro 2028. Sia quello della Nations League che quello delle qualificazioni alle competizioni per Nazionali ricorda molto l’attuale sistema delle coppe europee per club (Champions League, Europa League e Conference League), ma con più gironi. Partendo dalle qualificazioni a Europei e Mondiali, ci sarà una struttura su più livelli.

Ci sarà la Lega 1, composta dalle 36 squadre delle leghe di Nations League A e B, e Lega 2, composta dalle restanti 18 (o 19) squadre Nations League. Nella Lega 1 ci saranno tre gironi da 12 squadre. Ogni squadra giocherà sei partite di andata e ritorno contro sei avversari diversi, due per fascia. La Lega 2 si svolgerà esattamente come la Lega C di Nations League, con tre gironi da 6 (o uno da 7). Pur essendo qualificate direttamente al torneo finale, le squadre ospitanti parteciperanno alle qualificazioni europee e concorreranno per un obiettivo legato a una migliore posizione o meno all’edizione successiva della Nations League. “Le squadre che si classificheranno meglio in ogni girone della Lega 1 si qualificheranno direttamente, mentre i posti rimanenti saranno assegnati tramite un sistema di Play–Off, che garantirà pari opportunità di qualificazione anche alle squadre della Lega 2″. Da questo passaggio sul sito dell’Uefa si deduce che si qualificheranno soltanto le prime dei tre gironi, mentre le altre faranno i playoff.

Cambierà anche la struttura della UEFA Nations League (UNL), che passerà – sempre a partire dall’edizione 2028/29 – dalle attuali quattro leghe a tre leghe da 18 squadre. Ogni lega sarà composta da tre gruppi di sei squadre che disputeranno sei partite contro cinque avversarie diverse. Con 55 squadre partecipanti in totale, la Lega C comprenderà un gruppo di 7 squadre, con le partite che inizieranno in una finestra precedente. Quarti di finale, Final Four e Play-off promozione/retrocessione non subiranno modifiche.

Nei prossimi mesi le modifiche verranno modellate definitivamente, prima di essere sottoposte all’approvazione definitiva nella prossima riunione del Comitato Esecutivo a settembre. A commentare i nuovi format è stato il presidente della UEFA Aleksander Čeferin: “I nuovi format miglioreranno l’equilibrio competitivo, ridurranno il numero di partite ininfluenti, offriranno una competizione più avvincente e dinamica ai tifosi, garantendo al contempo pari opportunità di qualificazione a tutte le squadre e senza aggiungere date al calendario internazionale. Nel complesso, questi cambiamenti accresceranno il valore del calcio delle nazionali maschili UEFA e non vediamo l’ora di implementare i nuovi sistemi di competizione”.