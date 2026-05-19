Mondiali, l’Iran in Turchia per il ritiro: in programma un’amichevole. Ma c’è da sciogliere il nodo visti

La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia, dove giocherà un’amichevole con il Gambia e dove proverà a completare le pratiche per il visto per i Mondiali del 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. I 22 giocatori e lo staff tecnico della delegazione “Team Melli” sono atterrati nella località turca di Antalya. I giocatori rimarranno in Turchia per diverse settimane prima di partire per il torneo.

A partire al momento con la nazionale di calcio iraniana sono stati soltanto i 22 giocatori più lo staff tecnico: nessun membro della delegazione è presente. L’Iran è partito per la Turchia per disputare un’amichevole di preparazione in vista dei Mondiali di quest’estate prima di volare negli Stati Uniti, uno dei tre paesi insieme a Canada e Messico in cui si giocherà il torneo. Il gruppo è partito ieri mattina con un volo diretto ad Antalya, ma c’è anche un aspetto non sportivo che riguarda il viaggio.

I giocatori dovrebbero anche sfruttare il loro soggiorno per completare la procedura di richiesta del visto per gli Stati Uniti, visto il conflitto in corso tra Teheran e Washington. Al momento, nessun membro della delegazione iraniana, giocatori o staff, ha ottenuto il permesso di entrare nel Paese. Ma se per calciatori e staff non dovrebbero esserci problemi, la questione riguarda soprattutto la parte dirigenziale della delegazione.