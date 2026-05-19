Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 15:03

Binaghi svela un retroscena su Sinner a Roma: “Berrettini mi disse ‘non ce la fa più’, poi mi chiamò il suo manager. Ero terrorizzato”

di Redazione Sport
Il numero uno della Fitp ha raccontato un episodio che risale a qualche giorno prima dell'inizio degli Internazionali in cui ha temuto che il numero uno al mondo non partecipasse: "Ero rassegnato"
Binaghi svela un retroscena su Sinner a Roma: “Berrettini mi disse ‘non ce la fa più’, poi mi chiamò il suo manager. Ero terrorizzato”
Icona dei commenti Commenti

Berrettini mi ha detto: ‘Sì, sì, guarda, è impossibile che possa venire, non ce la fa più’. Quindi ero rassegnato“. C’è stato un momento prima degli Internazionali a Roma in cui all’interno della Fitp si pensava che Sinner non partecipasse al torneo di casa, poi vinto. A rivelarlo è stato Angelo Binaghi, presidente del massimo organismo nazionale tennistico, a “Radio anch’io sport”. “Io ero terrorizzato, anche perché subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi e Jannik non può giocare”, ha raccontato Binaghi nel corso dell’intervista.

È successo nella settimana tra il 28 aprile e il 3 maggio, mentre in Italia era in corso il Challenger di Cagliari con tantissimi italiani presenti, tra cui proprio Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, che poi ha vinto in finale contro Hurkacz. “Ero a Cagliari durante il Challenger, ho risposto dopo mezz’ora, ho parlato prima con Berrettini. In realtà la telefonata pensavo fosse uno scherzo, perché mi ha detto solo che chiedeva di giocare sabato anziché venerdì“, ha spiegato il presidente Fitp a proposito della conversazione con il manager di Sinner. Quando però Binaghi ha capito che fosse solo un problema di giocare venerdì o sabato, ha detto esplicitamente al suo manager che sarebbe stato disposto a tutto pur di vedere Sinner a Roma: “Gli ho detto: ‘guarda, ti faccio giocare anche sulla Luna purché tu venga a Roma’”, ha spiegato con grande ironia.

“Eravamo seriamente preoccupati per la tenuta fisica. Si sono visti problemi sia nel finale dell’incontro con Rublev, sia soprattutto nell’incontro con Medvedev. Credo che in quest’ultimo match Jannik abbia tirato fuori energie che forse neanche lui sapeva di avere, ma questo è quello che fanno i grandi campioni, che non sono delle persone normali e che hanno una soglia di sofferenza, un limite che è differente da quello che abbiamo noi persone normali”, ha raccontato Binaghi. Poi il trionfo storico e il momento (altrettanto storico) della premiazione sul Centrale, con lo stesso Binaghi, Panatta e Mattarella a consegnargli la coppa.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione