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Ultimo aggiornamento: 10:45

Inter, scoppia un incendio in Piazza Duomo: i vigili del fuoco intervengo su una terrazza | Video

di Local Team per Il Fatto
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I fuochi d'artificio dei tifosi nerazzurri, poi le fiamme divampate sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio di H&M
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Un incendio è scoppiato sopra piazza Duomo durante la festa per lo scudetto dell’Inter. Le fiamme sono divampate sulla terrazza sopra l’edificio che ospita il negozio di H&M. L’origini del rogo è verosimilmente dovuta ai tantissimi fuochi d’artificio sparata dai tifosi nerazzurri per celebrare l’arrivo del pullman con la squadra. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere subito il rogo.

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