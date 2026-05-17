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Ultimo aggiornamento: 20:41

Ruud prende in giro l’Italia: “Complimenti a Sinner e alla Federazione tennis, ma nel calcio la storia è un po’ differente”

di Redazione Sport
Il tennista, sconfitto in finale dal numero uno al mondo, ha fatto una battuta nel suo discorso in mezzo al campo durante la premiazione. Il riferimento è alla doppia vittoria del suo Paese contro l'Italia nei gironi di qualificazione ai Mondiali
Ruud prende in giro l’Italia: “Complimenti a Sinner e alla Federazione tennis, ma nel calcio la storia è un po’ differente”
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Lo ha fatto con la classe e la simpatia che lo ha sempre contraddistinto. Casper Ruud ha perso contro Jannik Sinner in finale agli Internazionali a Roma e nel suo discorso di ringraziamento ha preso in giro l’Italia ‘calcistica’: “La sola cosa da fare è dire bravo a Jannik per il suo primo titolo qui”, ha dichiarato Ruud che ha poi fatto una battutacalcistica‘: “Congratulazioni alla federazione tennis italiana non solo per i risultati di Jannik. Nel calcio la storia è un po’ differente“, ha detto facendo riferimento alla nazionale norvegese che ha eliminato l’Italia dai prossimi Mondiali e scatenando le risate dell’intero Centrale, che ha accolto con grande simpatia la battuta del norvegese.

Il riferimento è appunto alla Norvegia, che ha vinto tutte le partite nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, condannando l’Italia poi ai playoff, persi contro la Bosnia ai calci di rigore. Ruud ha sottolineato come nel calcio la Norvegia sia oggi superiore all’Italia e lo ha dimostrato nei gironi di qualificazione, sia all’andata – con la vittoria per 3-0 in Norvegia – sia al ritorno, 1-4 a San Siro.

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