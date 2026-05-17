Internazionali, Bolelli e Vavassori nella storia: sono la prima coppia italiana a trionfare a Roma. L’emiliano in lacrime

Sconfitta in tre set la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granolles e l'argentino Horacio Zeballos. Gli ultimi italiani a giocare una finale furono Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola (battuti da Hewitt/Stolle) nel 1963

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono i nuovi campioni del torneo di doppio maschile agli Internazionali a Roma, sui campi in terra rossa del Foro Italico. I settimi nel seeding si sono imposti sulla collaudata coppia composta dallo spagnolo Marcel Granolles e l’argentino Horacio Zeballos, secondi favoriti del tabellone di doppio, già campioni agli Internazionali BNL d’Italia nel 2020 e 2024, con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-7 (3-7), 10-3 vincendo il loro secondo 1000 in carriera dopo quello di Miami, sempre quest’anno. Lacrime di gioia per Vavassori a fine partita e abbraccio con tutti i componenti del team.

È il primo successo di una coppia italiana a Roma nel maschile ed è necessario ritornare al 1963 per ritrovare una coppia italiana in finale degli Internazionali d’Italia con i leggendari Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola (battuti da Hewitt/Stolle). Nel 1960 Pietrangeli e Sirola avevano vinto ma “condividendo” una finale sospesa per impraticabilità del campo contro Roy Emerson e Neale Freaser.