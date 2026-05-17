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Ultimo aggiornamento: 15:20

California, auto contro pedoni a Oakland: tre morti e cinque feriti. Alla guida un minorenne

di Redazione Esteri
È successo a Oakland nella notte americana del 16 maggio. L'auto andava a velocità eccessiva, ha colpito un secondo mezzo e poi è finita sul marciapiede: non è chiaro se si sia trattato di un gesto deliberato. Per le testate locali alla guida c'era un minorenne che è stato fermato
California, auto contro pedoni a Oakland: tre morti e cinque feriti. Alla guida un minorenne
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Un automobilista ha travolto e ucciso tre persone a Oakland, in California e altre cinque sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. È accaduto intorno alle circa le 23.15 (8.15 ore italiane) del 17 maggio. L’autista del mezzo ha colpito diverse persone tra International Boulevard e 85th Avenue, come riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco di Oakland. Il conducente, secondo la testata locale Easy Bay Times è un minorenne che guidava in modo spericolato. Il ragazzo ha riportato ferite lievi.

Viaggiava ad alta velocità e ha prima colpito un’auto parcheggiata per poi finire sul marciapiede, dove ha investito un gruppo di persone. Tre sono morti sul posto, mentre i cinque feriti sono stati trasportati in ospedale. Il conducente ha tentato la fuga dopo lo schianto, ma è stato bloccato da alcuni presenti fino all’arrivo della polizia.

È stata aperta un’indagine ma le autorità non hanno finora fornito informazioni ufficiali sull’identità dell’automobilista né quella delle vittime o sulla dinamica dei fatti. Secondo quanto riportato da Fox News, l’incidente si è verificato davanti a un negozio di liquori dopo la collisione tra un veicolo blu parcheggiato e un Suv nero. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto deliberato.

(Articolo in aggiornamento)

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