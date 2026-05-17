Il pilota Ktm si è bloccato all'improvviso, causando un incidente spaventoso: demolita la moto dello spagnolo, che è stato portato via in ambulanza. Tutti i piloti sono coscienti

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Bandiera rossa a metà gara in Catalogna, durante la gara di MotoGp iniziata alle 14. E un’altra dopo la ripartenza. C’è stato infatti prima un bruttissimo incidente nel rettilineo principale che ha coinvolto tre motociclisti. Pedro Acosta ha infatti rotto improvvisamente in rettilineo, Alex Marquez l’ha preso ed è caduto demolendo completamente la moto. Coinvolto anche Fabio Di Giannantonio. Tutti i piloti sono coscienti, ma la gara si è fermata per il bruttissimo incidente.

Alex Marquez è stato successivamente caricato in ambulanza ed è stato portato al centro medico, prima di recarsi in ospedale. L’impressione è che sia andata veramente bene al pilota spagnolo, che dopo lo scontro con Acosta ha deviato la sua traiettoria a velocità altissima verso le barriere a destra, prima di volare letteralmente dalla moto, distrutta in mille pezzi. Nessun problema per Acosta e Di Giannantonio: ripartiti entrambi. Gli unici piloti che non sono ripartiti sono Alex Marquez, in ospedale dopo la brutta caduta, ed Enea Bastianini, che ha avuto un problema tecnico sulla sua Ktm. Alla ripartenza, però, c’è stata subito un’altra bandiera rossa: nella prima curva sono rimasti coinvolti Pecco Bagnaia, Luca Marini e Johann Zarco, tutti finiti giù. Seconda bandiera rossa della giornata.