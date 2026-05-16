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Ultimo aggiornamento: 13:06

Vigilanza Rai, Giachetti dopo lo sciopero della fame e le catene in Aula: “Ecco a cosa serve la lotta nonviolenta”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
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Il deputato di Italia Viva: "Non è mai accaduto che la Commissione rimanesse bloccata per 20 mesi". E ringrazia Ranucci per la presa di posizione
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“Non è mai accaduto che la Commissione di Vigilanza Rai rimanesse bloccata per 20 mesi. Poi va detto che questo Paese di situazioni borderline ne ha avute tante”, ha detto il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, dopo essersi incatenato alla Camera e i 12 giorni di sciopero della fame. “Penso che la nonviolenza serva esattamente per mettere in campo questo”, cioè a risolvere le questioni, visto che alla fine la maggioranza ha sostenuto che garantirà il numero legale in Commissione di Vigilanza Rai, di modo da far ripartire i lavori.

“Dico anche che se la maggioranza si è comportata in un determinato modo, io in 12 giorni che ho fatto lo sciopero della fame non ho avuto una riga, una, su un giornale, ovviamente non per me, salvo le agenzie e salvo alcune generosissime eccezioni, ma personali. Penso a Sigfrido Ranucci, che ha fatto una presa di posizione, peraltro persona con la quale io ho una dialettica rispetto a molte scelte che lui fa dal punto di vista televisivo, ma penso che lui abbia apprezzato l’obiettivo della mia iniziativa”, ha aggiunto Giacchetti.

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