Al dodicesimo giorno di sciopero della fame, il deputato di Italia viva Roberto Giachetti alza il livello della protesta e si è ammanettato al proprio banco dentro l’aula di Montecitorio. “Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete“, ha annunciato Giachetti in un intervento in assemblea, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare dove è rimasto da solo, nonostante la chiusura dei lavori che riprenderanno solo lunedì alle ore 18.30.

“Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Ho allora deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai”, ha aggiunto. Con il deputato presenti nell’emiciclo ci sono assistenti parlamentari ed un presidio sanitario “a garanzia delle condizioni di salute”. In aula anche il deputato di Iv Mauro Del Barba.

Da un anno e mezzo i lavori della Commissione sono in stallo per mancanza del numero legale con la maggioranza che diserta le sedute. A ottobre 2024 si è, infatti, insediato il nuovo Cda di Viale Mazzini che però è ancora monco del presidente (ruolo ricoperto ad interim dal consigliere anziano Antonio Marano, quota Lega) perché la candidata del centrodestra Simona Agnes (quota Forza Italia) non ha i voti per passare in Vigilanza dove, per essere eletta, necessita dei due terzi dei consensi. Le mancano due voti che nessuno è disposto a dare. La commissione di vigilanza è tornata a riunirsi solamente a marzo in occasione dell’audizione dell’amministratore delegato del servizio pubblico radiotelevisivo, Giampaolo Rossi. Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha condannato il boicottaggio della destra sottolineando che è “inaccettabile che la Commissione non possa operare”. Un richiamo che, al momento, non ha ancora avuto seguito.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana è andato ad incontrare in Aula Roberto Giachetti con il quale ha avuto un colloquio. Al parlamentare di Italia viva è arrivata la vicinanza di gran parte delle forze politiche di opposizione. “Sono in Sicilia per impegni legati alle elezioni amministrative, ma sono con il cuore accanto a Roberto Giachetti che sta portando avanti una protesta estrema contro il blocco della commissione di vigilanza tenuta in ostaggio dalla maggioranza da oltre un anno e mezzo e che sto costantemente denunciando da tantissimo tempo”, ha dichiarato la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia del M5s.”La paralisi della commissione di Vigilanza ha precise responsabilità nella maggioranza di governo che, in spregio alle regole, ha perpetrato uno sconcio istituzionale non più tollerabile”, ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda. Solidarietà e vicinanza esprime anche Stefano Graziano, Capogruppo Pd in Commissione di Vigilanza Rai per “una battaglia che non riguarda una singola forza politica, ma la difesa delle istituzioni, delle regole democratiche e del ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo”. “Stiamo con Roberto Giachetti e la sua azione in aula per alzare il velo sullo scandalo di una maggioranza che sta bloccando la commissione parlamentare Rai considerando il servizio pubblico una cosa loro. Serve una risposta istituzionale al gesto di Giachetti da parte della maggioranza ma anche dai presidenti di Camera e Senato, serve un segnale di volontà da parte della maggioranza di sbloccare una situazione non più sostenibile per la democrazia”, ha sottolineato il segretario di +Europa Riccardo Magi.