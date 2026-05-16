Internazionali, quando gioca Sinner contro Ruud. In campo anche Bolelli e Vavassori | Orario e dove vedere in tv (anche in chiaro)

A Roma è il momento della finale degli Internazionali con protagonista Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo. In caso di successo, un italiano tornerebbe a trionfare al Foro Italico dopo 50 anni (l’ultimo fu Panatta nel 1976) e Sinner completerebbe anche il cerchio, vincendo tutti i Masters 1000 presenti nel circuito. Questa volta di fronte ci sarà il norvegese Casper Ruud, che al Foro Italico ha rifatto vedere tutte le sue miglior qualità sulla terra rossa, battendo Svajda, Lehecka, Musetti, Khachanov e per ultimo proprio Luciano Darderi in semifinale. Tutte vittorie abbastanza nette tranne quella contro Khachanov. Sinner arriva invece da un percorso netto tra secondo turno e quarti, dove non ha mai sofferto. L’unico avversario a metterlo veramente in difficoltà è stato Daniil Medvedev in semifinale, sconfitto in tre set.

Sinner-Ruud, i precedenti

Quella della finale a Roma sarà la quinta sfida tra Sinner e Ruud in carriera. Nei quattro precedenti ha sempre vinto l’altoatesino: nei primi due incontri infatti Sinner ha sconfitto Ruud a Vienna, mentre negli ultimi due lo ha prima battuto alle Atp Finals nel 2024 e proprio a Roma, ai quarti di finale, lo scorso per 6-0, 6-1.

Quando gioca Sinner contro Ruud e dove vederlo in tv (anche in chiaro)

La finale degli Internazionali tra Jannik Sinner e Casper Ruud in programma alle ore 17, ovviamente sul Campo Centrale. Oltre alla consueta diretta su Sky e su Now, la partita viene trasmessa anche gratis in chiaro su TV8, con diretta streaming su TV8.it.

Il programma completo del singolare

CAMPO CENTRALE

Dalle 12:00

Finale doppio femminile

Non prima delle 14:00

Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos

Non prima delle 17:00

[1] Jannik SINNER vs [23] Casper RUUD

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Un match del torneo ATP è visibile anche gratis in chiaro su TV8. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma NOW. Infine, il solo match visibile anche in chiaro è disponibile in streaming su tv8.it.