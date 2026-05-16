Non solo Jannik Sinner: l’Italia può già gioire anche nel doppio. La coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha infatti conquistato la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da Christian Harrison e Neal Skupski con il punteggio di 7-6 (9) 3-6 10-6, al termine di una partita molto intensa e combattuta, finita soltanto al terzo set. Per la coppia italiana si tratta della prima finale in casa – agli Internazionali d’Italia – di tutta la loro carriera. Ora affronteranno nella giornata di domani Marcel Granollers (Spagna) e Horacio Zeballos (Argentina).

Passando alla cronaca del match, è stato un incontro molto equilibrato, con le due coppie che hanno tenuto bene i rispettivi turni di servizio nei primi game. Le due coppie hanno iniziato benissimo alla battuta e hanno concesso zero palle break fino al settimo game, quando con Bolelli – impreciso al servizio – la coppia italiana ha perso la battuta a 15. Gli avversari hanno poi tenuto la battuta, ma sul 5-4, quando servivano per il match, è arrivata la reazione immediata degli italiani, bravi a salvare il set e portarsi sul 5-5 alla prima palla break. Poi al tie break – dopo aver sprecato un set point nel game precedente – Bolelli e Vavassori hanno vinto il set dopo ben sei set point totali (cinque al tie break).

Nel secondo set è stato un dominio di Harrison e Skupski, che già nel secondo game hanno strappato il break decisivo alla prima palla break. Bolelli e Vavassori hanno anche concesso tre palle break (salvate) consecutive nel sesto game, ma la coppia rivale ha mantenuto il break di vantaggio senza mai rischiare e ha vinto per 6-3 il secondo parziale. Al super tie-break, dopo una prima fase di equilibrio, Bolelli e Vavassori hanno preso il largo dal 5-5, arrivando fino al 9-5. Poi hanno chiuso al secondo match point per 10-6. Ora la finale contro la coppia Granollers–Zeballos in programma domenica.