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Ultimo aggiornamento: 17:00

MotoGp, Alex Marquez vince la sprint in Catalogna: 3° Di Giannantonio. Bezzecchi 9° (ma rimane leader del Mondiale) | Ordine d’arrivo e classifica

di Redazione Sport
Seconda posizione per Pedro Acosta. Il pilota azzurro dell'Aprilia mantiene la testa della classifica grazie alla caduta di Jorge Martin
MotoGp, Alex Marquez vince la sprint in Catalogna: 3° Di Giannantonio. Bezzecchi 9° (ma rimane leader del Mondiale) | Ordine d’arrivo e classifica
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Alex Marquez vince la gara sprint del Gp della Catalogna, a Barcellona, sesta tappa del mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati Gresini ha preceduto la Ktm di Pedro Acosta, terzo Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Caduta dopo pochi giri per Jorge Martin su Aprilia mentre il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi ha chiuso con il nono tempo, ma proprio per la caduta di Martin rimane leader del Mondiale.

L’ordine di arrivo

La classifica del mondiale

La griglia di partenza della gara

  1. Pedro Acosta (KTM)
  2. Franco Morbidelli (Ducati)
  3. Alex Marquez (Ducati)
  4. Raul Fernandez (Aprilia)
  5. Johann Zarco (Honda)
  6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
  7. Fabio Quartararo (Yamaha)
  8. Brad Binder (KTM)
  9. Jorge Martin (Aprilia)
  10. Joan Mir (Honda)
  11. Jack Miller (Yamaha)
  12. Marco Bezzecchi (Aprilia)
  13. Francesco Bagnaia (Ducati)
  14. Enea Bastianini (KTM)
  15. Fermin Aldeguer (Ducati)
  16. Luca Marini (Honda)
  17. Maverick Vinales (KTM)
  18. Ai Ogura (Aprilia)
  19. Alex Rins (Yamaha)
  20. Diogo Moreira (Honda)
  21. Augusto Fernandez (Yamaha)
  22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

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