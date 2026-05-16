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Jhonatan Narvaez vince in solitaria l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo di 156 chilometri. Seconda affermazione in questa edizione della corsa, la quarta in carriera, per lo scalatore ecuadoriano della UAE Team Emirates– XRG, secondo posto per Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), arrivato con 32″ di ritardo, terzo l’altro norvegese Martin Tjotta (Uno-X Mobility). La maglia rosa di leader della classifica generale resta sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio (Bahrain Victorius).

La giornata è stata caratterizzata da diversi tentativi di fuga. Nella prima parte Filippo Ganna (Netcompany INEOS) e Alberto Bettiol (XDS Astana Team) hanno guadagnato un bel vantaggio sul gruppo, ma i due azzurri sono stati ripresi al 53esimo chilometro di gara. Col passare della frazione il gruppo si è spezzettato sui muri fermani, Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG), Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) hanno iniziato a guadagnare sul gruppo maglia rosa che, dopo aver capito che chi era in fuga non preoccupava nella generale, si è rialzato lasciando circa 4′ di margine agli attaccanti. Sul muro di Capodarco Narvaez ha iniziato a fare la differenza, Leknessund ha provato a rimanere a contatto ma ha mollato nelle ultime salite di giornata. Immutata la classifica generale, con Eulalio che resta al comando e Vingegaard dietro a tallonarlo. Domani la nona tappa, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri.

L’ordine d’arrivo dell’ottava tappa del Giro d’Italia

Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) in 3h27’26” Andreas Leknessund NOR (Uno-X Mobility) a 32″ Martin Tjotta NOR (Uno-X Mobility) a 42″ Guillermo Silva URU a 44″ Lorenzo Milesi ITA s.t Christian Scaroni ITA a 48″ Corbin Strong NZL a 55″ Juan Pedro Lopez ESP s.t. Wout Poels NED a 58″ Markel Beloki ESP a 1’00”

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2026