Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:13

Auto sulla folla a Modena, il sindaco Mezzetti: “Grazie ai cittadini coraggiosi che hanno inseguito l’investitore”

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Icona dei commenti Commenti

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ringraziato il gruppo di cittadini che ha “inseguito e catturato, consegnandolo alle forze dell’ordine” l’uomo che ha travolto con l’auto sette persone in centro. “Hanno avuto coraggio ed elevato senso civico in questo drammatico momento” ha detto Mezzetti. Quattro feriti in codice tre, il più grave: due portati all’ospedale modenese di Baggiovara e due in elicottero al Maggiore di Bologna. Più altri tre con ferite lievi, anche loro portati a Baggiovara.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione