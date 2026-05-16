Auto sulla folla a Modena, il sindaco Mezzetti: “Grazie ai cittadini coraggiosi che hanno inseguito l’investitore”

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ringraziato il gruppo di cittadini che ha “inseguito e catturato, consegnandolo alle forze dell’ordine” l’uomo che ha travolto con l’auto sette persone in centro. “Hanno avuto coraggio ed elevato senso civico in questo drammatico momento” ha detto Mezzetti. Quattro feriti in codice tre, il più grave: due portati all’ospedale modenese di Baggiovara e due in elicottero al Maggiore di Bologna. Più altri tre con ferite lievi, anche loro portati a Baggiovara.