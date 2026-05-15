Ecofuturo Festival tra crisi climatica, transizione e costi energetici: il confronto con Schlein, Bonelli e Patuanelli

Ha preso il via tra i padiglioni della Città dell’Altra Economia di Roma la 16esima edizione di Ecofuturo Festival, in corso fino al 16 maggio. L’evento ha l’obiettivo di creare uno spazio di confronto concreto sulle soluzioni già disponibili per affrontare crisi climatica, costi energetici e riconversione economica del Paese.

La giornata inaugurale del 13 maggio si è aperta con il confronto Italia rinnovabile contro la povertà energetica, durante il quale la leader del Pd, Elly Schlein, quello dei Verdi, Angelo Bonelli, e il senatore M5s Stefano Patuanelli hanno espresso sostegno alle proposte avanzate da Ecofuturo per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, ridurre il costo dell’energia e garantire benefici diretti ai territori che ospitano impianti energetici.

Nel corso della mattinata si è discusso di povertà energetica, del “super costo energetico” che grava su famiglie e imprese italiane e delle soluzioni per abbattere le bollette attraverso efficienza energetica, accumuli, biogas, pompe di calore e comunità energetiche. È stato inoltre presentato il Vademecum Energetico Condominiale, pensato per aiutare cittadini e amministratori nella riqualificazione energetica degli edifici.

Nel pomeriggio il festival ha approfondito il ruolo dei “serbatoi energetici rinnovabili della Terra”, della geotermia avanzata e dell’eolico offshore. Particolare attenzione è stata dedicata al caso di Civitavecchia, con il confronto tra amministratori locali, ambientalisti e associazioni sul futuro energetico del territorio e sull’alternativa tra nuove rinnovabili offshore e carbone. La giornata si è conclusa con momenti culturali e conviviali dedicati alla sostenibilità, tra degustazioni biologiche e lo spettacolo di Michele Dotti.

La seconda giornata ha posto al centro la riconversione industriale, agricola e urbana. Ermete Realacci, Letizia Magaldi e altri rappresentanti del mondo imprenditoriale hanno evidenziato come innovazione green e sostenibilità siano oggi elementi strategici per la competitività italiana. Fondamentale nella proposta di Ecofuturo è il ruolo del Consorzio Italiano Biogas nella trasformazione dell’agricoltura e allo sviluppo del biometano e dei fertilizzanti alternativi ai prodotti fossili.

Grande partecipazione anche per il confronto sulle comunità energetiche elettriche e del calore, considerate strumenti fondamentali per democratizzare l’energia, ridurre le bollette e favorire la riconversione eco-urbana. Tra i relatori insieme a rappresentanti del mondo universitario, finanziario e cooperativo. Nel pomeriggio si è parlato inoltre di fotovoltaico flottante, microeolico, valorizzazione delle lagune e dei bacini idrici, discariche come “miniere urbane” e modelli di filiera corta agroalimentare sostenibile.