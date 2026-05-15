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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:32

Salone del Libro, l’appello dello scrittore Gavazzeni ai famigliari dei “cecchini del weekend”: “Chi sa parli”

di Simone Bauducco
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Al Salone del libro di Torino, lo scrittore Ezio Gavazzeni ha presentato il suo libro inchiesta “I Cecchini del Weekend” (ed. Paperfirst) insieme al giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto
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“Ci sono madri, mogli, sorelle che sanno che i propri parenti sono andati a sparare alla gente inerme di Sarajevo, chiedo a queste persone di farsi avanti”. Dal salone del libro di Torino, Ezio Gavazzeni, autore del libro inchiesta “I Cecchini del weekend” (ed. Paperfirst), lancia un appello ai famigliari dei “cecchini del weekend”. Il lavoro di indagine giornalistica di Gavazzeni ha portato all’apertura di un’inchiesta della procura di Milano e ha dovuto fronteggiare un “muro di omertà” che piano piano si sta sgretolando. “Questo è un libro che fa vedere come un’inchiesta giornalistica possa dare esca a un’inchiesta giudiziaria, e non il contrario – ha spiegato il giornalista Gianni Barbacetto che ha presentato il libro di Gavazzeni al salone – il giornalismo, infatti, dovrebbe arrivare prima dei magistrati e dei politici nel raccontare fenomeni che sono interessanti per l’opinione pubblica”. Intanto le indagini vanno avanti: “L’inchiesta prosegue, abbiamo ascoltato dei testimoni nuovi – conclude Gavazzeni – e si sono aperti fronti interessanti anche con la Francia. Questo libro ha aperto una vicenda che era stata tenuta nascosta per anni, adesso tante persone si stanno facendo avanti. Questo è il segnale che abbiamo rotto un muro di omertà”.

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