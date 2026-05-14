Darderi da urlo: vince una battaglia notturna e infinita contro Jodar e vola in semifinale agli Internazionali a Roma

Partita iniziata alle 23 circa, durato tre ore, due match point sprecati nel secondo set, interruzione di 20 minuti a causa del fumo dei festeggiamenti all’Olimpico, il talento emergente del tennis di fronte, tra i più in forma insieme a Sinner. C’erano tutti i presupposti per far crollare Luciano Darderi. Ma come sempre non ha mollato e ha vinto una partita pazzesca, infinita contro il talento spagnolo Rafael Jodar. 7-6, 5-7, 6-0 in tre ore di partita in favore del tennista italiano, che vola in semifinale a Roma e sfiderà adesso Casper Ruud: in caso di successo, una finale a Roma sarebbe facilmente pronosticabile se Sinner dovesse continuare il percorso netto svolto fin qui.

Passando alla cronaca, è stato un match letteralmente folle: iniziato alle 22:50a causa della pioggia prima e del lungo match tra Svitolina e Rybakina dopo, Darderi e Jodar si sono affrontati già dalle prime battute con scambi lunghissimi ed estenunanti, al punto che il primo set è finito dopo un’ora e 10, con 20 minuti di sospensione. Sì, perché per non farsi mancare nulla, c’è stato anche un lungo stop a causa del fumo provocato dai fuochi d’artificio per i festeggiamenti della vittoria della Coppa Italia dell’Inter. Visibilità ridotta e sistema elettronico in tilt. Match fermo per 20 minuti e ripreso dopo aver resettato tutto. Darderi ha vinto il primo set per 7-6 in un tie break faticosissimo.

Il secondo set è stato ancora più faticoso del primo, sia fisicamente che emotivamente. Darderi ha subito ottenuto il break, sul 3-0 ha avuto tre palle consecutive del 4-0, ma non le ha sfruttate. Poi il controbreak a 0 dello spagnolo e ancora due palle break sprecate dall’azzurro successivamente. Nel decimo game, sul 5-4, Darderi ha sprecato addirittura due match point consecutivi, con Jodar che è salito 5-5. Poi il break subito lasciava presagire un match con l’inerzia ormai da parte dello spagnolo, che ha chiuso per 7-5 un set lunghissimo di un’ora e 5 minuti, questa volta senza interruzioni.

Sia Jodar che Darderi erano però stremati e ad avere la peggio è stato proprio lo spagnolo, che nel terzo set ha mollato, accusando anche un principio di crampi nella parte finale di partita: Darderi non ha mollato, ha da subito indirizzato il parziale decisivo e non ha permesso a Jodar di rientrare in partita. 6-0 in 42 minuti dopo un secondo game durato oltre 15 minuti, con l’azzurro che ha ottenuto il break dopo aver sprecato cinque palle break. Una battaglia lunghissima, stremante terminata alle 2 del mattino. A vincere però è Luciano Darderi, che ora insieme a tutta Italia sogna una storica finale a Roma.